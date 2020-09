Apple a officiellement confirmé hier son événement spécial annuel de septembre pour la semaine prochaine. L’événement du 15 septembre se concentrerait principalement sur un nouvel iPad Air et un nouveau matériel Apple Watch, y compris l’Apple Watch Series 6. Fait intéressant, Apple préparerait également un nouveau remplacement Apple Watch Series 3. Lisez la suite pendant que nous détaillons ce que cela pourrait signifier pour la gamme Apple Watch cette année.

Histoire de l’Apple Watch Series 3

L’Apple Watch Series 3 a été introduite pour la première fois en 2017 et il s’agissait d’une mise à jour notable à l’époque. C’était le premier modèle Apple Watch à offrir une connectivité cellulaire. Il était également alimenté par le processeur S3 d’Apple, qui a apporté des améliorations de vitesse significatives à l’expérience watchOS.

Depuis 2017, l’Apple Watch Series 3 continue d’être un point central de la gamme d’appareils portables d’Apple. Apple le vend aujourd’hui pour 199 $ avec GPS ou 299 $ pour GPS et cellulaire. Plusieurs firmes de recherche estiment qu’il représente un pourcentage élevé de l’activité des appareils portables d’Apple.

L’Apple Watch Series 3 commence à montrer son âge, en particulier à l’approche de la sortie de l’Apple Watch Series 6. Le processeur S3 de la série 3 n’est tout simplement pas à la hauteur de nombreuses fonctionnalités de watchOS de nos jours, et le design plus carré semble particulièrement daté par rapport à l’Apple Watch Series 4 moderne et au design plus récent.

Avec la sortie imminente de l’Apple Watch Series 6, l’Apple Watch Series 3 est difficile à recommander. Cette année, cependant, les choses sont encore compliquées par les rapports selon lesquels Apple prévoit également une Apple Watch bas de gamme qui remplacera directement la série 3.

L’Apple Watch SE

Bloomberg a été le premier à signaler qu’Apple prévoyait une Apple Watch bas de gamme pour cette année. Dans un rapport publié la semaine dernière, Mark Gurman a écrit que le remplacement de la série 3 aidera Apple à concurrencer les appareils moins chers tels que ceux de Fitbit:

La nouvelle gamme Apple Watch comprendra un successeur de l’Apple Watch Series 5 et un remplaçant pour la série 3 qui concurrencera les appareils de fitness moins chers tels que ceux de Fitbit Inc.

Essentiellement, il semble qu’Apple envisage de donner à la gamme Apple Watch un traitement similaire à la gamme iPhone avec l’introduction de ce qui ressemble beaucoup à l’Apple Watch SE.

Plus tôt cette année, Apple a lancé le nouvel iPhone SE en remplacement de l’iPhone 8. Il présente le même design physique, mais avec le dernier processeur A13 d’Apple à l’intérieur, une technologie de caméra améliorée et une prise en charge de la charge sans fil. C’est l’iPhone le plus abordable de la gamme Apple, et c’est une option populaire pour ceux qui recherchent un téléphone fiable et évolutif, avec un design familier et un prix inférieur.

Conception de l’Apple Watch Series 3 vs Series 5

Le remplacement annoncé de l’Apple Watch Series 3 pourrait être assez similaire à l’iPhone SE: amener l’un des derniers processeurs d’Apple sur le marché bas de gamme pour les acheteurs soucieux de leur budget. Le nouveau processeur donnerait à l’Apple Watch bas de gamme beaucoup plus de marge pour le nouveau watchOS 7, à la fois de la part des développeurs Apple et tiers.

Une chose qui n’est pas claire, cependant, est le type de conception que le remplacement de l’Apple Watch Series 3 pourrait présenter. Actuellement, l’Apple Watch Series 3 est disponible en 38 mm et 42 mm, tandis que les Series 4 et Series 5 sont disponibles en 40 mm et 44 mm.

Le facteur de forme 38 mm / 42 mm de l’Apple Watch Series 3 a été un problème pour de nombreux développeurs. Il est possible qu’Apple soit en mesure de donner au remplacement de la série 3 une légère refonte pour augmenter les options de taille d’écran à 40 mm / 44 mm, mais ce n’est pas clair pour le moment.

Enfin, l’Apple Watch Series 3 manque de nombreuses fonctionnalités de santé qui rendent l’Apple Watch Series 4 et Series 5 si attrayantes. Bien qu’il soit peu probable qu’Apple apporte la fonctionnalité ECG au remplacement bas de gamme de la série 3, cela pourrait absolument ajouter une fonctionnalité de détection de chute.

Devriez-vous acheter l’Apple Watch Series 3 maintenant ou attendre?

L’Apple Watch Series 3 est une option alléchante dans la gamme d’appareils portables d’Apple. Cependant, nous vous recommandons absolument d’attendre de voir ce qu’Apple a en réserve pour la semaine prochaine. Le remplacement de l’Apple Series 3 sera certainement un meilleur produit que l’actuel Series 3. Ce qui n’est pas clair, cependant, c’est si Apple sera en mesure de maintenir le prix de 199 $.

Idéalement, l’Apple Watch SE utilisera le processeur S5 64 bits d’Apple et ajoutera des fonctionnalités de santé supplémentaires, tout en conservant la structure de prix de 199 $ / 299 $. Nous en apprendrons davantage sur Apple le 15 septembre.

Que pensez-vous des rumeurs d’une nouvelle Apple Watch SE? Qu’y a-t-il sur votre liste de souhaits pour le nouveau matériel Apple Watch cette année? Faites-nous savoir dans les commentaires!

