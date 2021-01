Si vous vous considérez comme un amoureux de la technologie, vous avez sûrement déjà pensé, au moins quelques fois, à mettre à jour votre ordinateur avec un moniteur ultra-large. Ou l’un de vos collègues l’aura fait récemment. La vérité est que ces moniteurs sont à la mode et que de nombreux utilisateurs décident de les utiliser chaque semaine. Maintenant, bien qu’ils présentent des avantages très spécifiques, ils peuvent également vous causer des inconvénients d’autres manières. Pour cette raison, nous allons maintenant essayer de répondre à la grande question: «Est-il temps de mettre à jour encore moniteur ultra-large? »

Avantages des moniteurs ultra-larges

Utilisation quotidienne, à un autre niveau

Commençons par la première chose: ces raisons qui justifient d’investir dans un tel matériel. Bien sûr, le principal avantage que nous trouvons est que, avec une résolution plus large, nous pourrons ouvrir et travailler avec deux ou trois fenêtres en même temps. Et sans parler de la consommation multimédia, qu’il s’agisse de films ou de jeux. L’expérience de divertissement est absolument supérieure.

En fait, si vous cherchez une justification pour passer à des moniteurs ultra-larges, vous devriez vous arrêter à ce troisième ou même demi-moniteur supplémentaire qui est gagné sur le côté. Vous aurez beaucoup d’espace à l’écran.

De plus, vous devez garder à l’esprit que vous n’avez pas besoin d’utiliser votre ordinateur avancé pour remarquer les différences. Même lorsque vous êtes un utilisateur sans grandes aspirations, avoir deux documents Word ouverts à l’écran en même temps vous permettra de mener à bien vos tâches de manière beaucoup plus fluide.

Plus, beaucoup plus de ports et de solutions

L’espace physique supérieur de ces moniteurs signifie également que nous aurons beaucoup plus de ports pour profiter de notre matériel. Parmi les modèles les plus basiques, nous trouvons plusieurs entrées vidéo, et la plupart intégreront également une connexion USB pour connecter divers appareils.

Si nous passons aux modèles plus Premium, en attendant, nous pouvons voir qu’ils ont des ports USB Type C pour le transfert vidéo et la charge rapide, une sortie audio pour le transmettre via HDMI à vos haut-parleurs … ou des haut-parleurs intégrés. Le potentiel matériel de ces moniteurs est incontestablement meilleur que celui des classiques.

Les moniteurs ultra-larges les plus avancés et axés sur la productivité vous donneront également la possibilité d’accéder à un bon nombre d’entrées de périphériques sur l’écran à la fois, dans différents modes.

Inconvénients des moniteurs ultra-larges

Évidemment, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles lorsqu’il s’agit d’acheter un moniteur ultra-large. Voici quelques-unes des questions qu’il ne faut pas perdre de vue et qui pourraient vous remettre en question avant d’en acheter une.

Taille et prix

Si les dimensions de cette classe de moniteurs signifient beaucoup plus de place sur l’écran, elles représentent également beaucoup moins d’espace sur votre bureau physique. Il est pratique que vous preniez très bien les mesures avant de ramener un moniteur ultra-large à la maison, sinon vous remarquerez avec une surprise désagréable qu’il ne rentre pas à l’endroit prévu.

D’un autre côté, et non des moindres: les moniteurs ultra-larges sont chers. Même lorsque ses caractéristiques techniques sont identiques ou similaires à celles d’un moniteur conventionnel, son prix sera considérablement plus élevé. En commençant par un investissement similaire, vous pouvez obtenir un moniteur commun mais avec plus de fonctions, une carte graphique, etc.

Une résolution qui ne convient pas à tout le monde

On a tendance à croire que plus la résolution est élevée, mieux c’est. Mais cela peut ne pas arriver. En fin de compte, nous accumulons beaucoup plus de pixels devant nos yeux. Mais des pixels qui ne sont pas disposés de manière normale, mais en largeur. En d’autres termes, pour voir la même image verticale ou la même taille de texte, vous devez placer le moniteur plus près de votre visage. Ici, vous vous demandez si les moniteurs 4K pour une utilisation générale de l’ordinateur en valent la peine. De nombreux utilisateurs peuvent trouver un tel mouvement plus logique.

Les résolutions non standard entraînent d’autres inconvénients, souvent inattendus. Sans aller plus loin, tous les jeux ne les supportent pas. Surtout, nous aurons des problèmes avec les plus anciens. Si vous aimez le vintage, faites attention.

Les autres composants sont-ils à la hauteur de la tâche?

La mise à niveau vers un moniteur ultra-large n’est que la première étape. Derrière cela, vous devrez dépenser une partie de votre argent pour également mettre à jour d’autres composants matériels qui vous permettront d’en tirer le meilleur parti. Sinon, vous n’obtiendrez pas la qualité visuelle ultime qu’elle peut vous offrir. Surtout avec les jeux les plus lourds.

Devriez-vous passer à un moniteur ultra-large? Quelques conclusions

En bref, la mise à niveau vers un moniteur ultra-large est une décision qui doit être évaluée de nombreux points de vue. Pour la plupart des utilisateurs, le résultat immédiat sera positif. Mais, si vous voulez vous en assurer, vous devrez très bien analyser certains de ses inconvénients, afin qu’ils ne vous affectent pas.

Partage-le avec tes amis!