La prochaine aventure du RPG d’action démoniaque de Blizzard, Diablo Immortel, est maintenant prêt pour sa phase de test alpha selon l’entreprise. Ce jeu a d’abord causé un certain dégoût dans la communauté car il s’agit d’un jeu mobile et non d’un jeu PC comme la plupart des séries. Cependant, avec les dernières bandes-annonces, nous avons pu voir tout le potentiel que le jeu aura sur les téléphones portables.

Tempête De Neige a communiqué sur l’état du jeu dans une vidéo. De plus, il est déjà en alpha et ne peut être téléchargé qu’en Australie. Cette phase alpha de Diable immortel est disponible sur une base limitée pour les joueurs qui se sont pré-inscrits auprès du Google Play Store. Nous avons maintenant la confirmation officielle que le jeu ce sera libre de jouer et il aura 6 classes dans sa première. Seuls le barbare, le moine, le tueur de démons et le magicien sont disponibles dans cet alpha.

L’histoire de Diablo Immortal aura lieu entre les événements vus entre Diablo I et Diablo II. Il y aura des objets cosmétiques, ainsi qu’un pass de combat qui sera payé, bien que l’expérience principale du jeu et de ses extensions soient gratuites. Tout achat interne sera facultatif et n’accordera aucun avantage par rapport aux autres joueurs.

Pendant cette phase alpha dont les Australiens pourront profiter, la campagne entière ne sera pas disponible et ils ne pourront que monter au niveau 45 (du moins comme ça ils ne gâcheront pas tout pour nous). Malheureusement, nous ne savons toujours pas quand le jeu arrivera, même si nous voulons Tempête De Neige prenez tout le temps du monde pour terminer le jeu et ainsi éviter un désastre.

