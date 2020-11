Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le monde du football et du sport en général est en deuil. Diego Armando Maradona, un footballeur argentin légendaire qui a marqué une époque dans le sport, est décédé ce matin. Selon les médias argentins, le footballeur également connu sous le nom de Pelusa a subi un arrêt cardiaque à son domicile dans une province de Buenos Aires. L’ancien attaquant et entraîneur qui a travaillé pour des équipes comme Racing Club; l’équipe nationale d’Argentine et des Dorados de Sinaloa, avait 60 ans au moment de sa mort.

Le football et les jeux vidéo sont connectés depuis plusieurs années. C’est pourquoi nous avons décidé de rendre hommage à Maradona en se remémorant son histoire avec les jeux vidéo. C’est un voyage intéressant, car les meilleures années de Pelusa sur le terrain ont été celles au cours desquelles les jeux vidéo sportifs mûrissaient tout juste.

Il est également frappant que Maradona ait eu des controverses dans le monde des jeux vidéo. Il a même critiqué les habitudes de jeu de personnages comme Lionel Messi. Ainsi, sa relation avec le jeu est un curieux voyage.

La première apparition du nom Maradona dans un jeu vidéo

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les meilleures années de Maradona sur le terrain étaient avant que des franchises comme FIFA ou Pro Evolution Soccer (anciennement connue sous le nom de International Super Star Soccer) ne naissent et ne se popularisent. C’est pourquoi les mythiques 10 de l’équipe argentine n’ont jamais eu l’occasion de faire la couverture de l’un de ces jeux vidéo.

Cependant, cela ne signifie pas que son nom n’est jamais apparu sur la couverture d’un jeu vidéo. Il s’avère qu’en 1986, un jeu appelé Handball Maradona de Peter Shilton a fait ses débuts pour Commodore 64; Amstrad CPC et ZX Spectrum. Dans ce document, les joueurs ont dû se mettre dans le rôle de Peter Shilton, le gardien de but anglais qui a été celui qui a reçu le but légendaire connu sous le nom de “La main de Dieu” qui a été marqué par Maradona et a défini les quarts de finale de la Coupe du monde 1986. Comme vous pouvez l’imaginer, le nom du jeu fait référence à ce moment.

Bien qu’il s’agisse d’un jeu vidéo dans lequel il n’apparaît pas en tant que tel, son nom figure sur la couverture. Ainsi, il peut être considéré comme le titre qui a commencé à écrire l’histoire de Maradona dans le monde du jeu vidéo.

La première référence à Maradona dans le jeu

L’ère des apparitions sans licence et de la première apparition officielle

Or, ce qui peut être considéré comme la première apparition de Maradona dans le monde des jeux vidéo s’est produit dans un jeu qui n’avait même pas la licence officielle du footballeur. Cependant, il était clair que les développeurs l’avaient inclus.

Ce qui se passe, c’est qu’au début des années 90, la Seibu Cup Soccer a fait ses débuts en 1991. Le jeu distribué par Seibu Kaihatsu Inc. (une société japonaise spécialisée dans les jeux d’arcade) présentait 10 membres de l’équipe nationale argentine avec des cheveux de style afro. Bien qu’il s’agisse d’un avatar sans nom, la référence à Maradona était claire, c’est pourquoi il est considéré comme sa première apparition dans le monde du jeu.

Le ’10’ de la Seibu Cup Soccer

Maintenant, ce n’est pas le seul jeu dans lequel nous pouvions voir Maradona officieusement. En 1993, SEGA a sorti AWS Pro Moves Soccer, un jeu dans lequel Fluff est apparu sous le nom de Donadona. Nous ne pouvons pas non plus oublier International Superstar Soccer Deluxe, un jeu Konami où la star argentine était représentée par un faux joueur nommé Redonda.

La première apparition officielle de Maradona était dans FIFA Soccer 96. Là, nous pouvions déjà le sélectionner dans l’équipe argentine et le voir avec son vrai nom. Malheureusement, c’était un an avant son dernier match officiel, on parle donc déjà du crépuscule de sa carrière. À tel point qu’il est apparu en remplacement de l’Argentine, même si c’est difficile à croire!

Le piratage a amené Maradona au monde du jeu vidéo

Quiconque est fan de football sait que Maradona a transcendé les domaines et est devenue un véritable phénomène culturel. Ce que le Fluff pouvait faire avec le ballon a incité beaucoup de gens à le voir comme un dieu du sport et même à l’idolâtrer.

Compte tenu de cela, il est facile d’imaginer qu’il y a eu ceux qui ont mis au travail pour Maradona pour apparaître dans le monde du jeu. Ceci indépendamment du fait que ce soit du piratage et une activité quelque peu illégale.

Ce qui se passe, c’est que, comme nous le dit TV6 News, en Argentine, il y a eu ceux qui ont modifié J. League Pro Striker 2 pour créer Argentine Soccer 96 pour SEGA Genesis. C’est un romhack avec 12 des équipes de la première division de l’Argentine avec tous leurs joueurs. L’un d’eux était Boca Juniors, l’équipe représentée par Maradona.

Il y avait des Romhacks avec Maradona

L’ère moderne de Maradona dans les jeux vidéo

Maradona est une légende dans le monde des jeux vidéo. C’est pourquoi de nombreux distributeurs ont travaillé dur pour en faire une place dans leurs jeux vidéo de football.

Par exemple, pendant de nombreuses années, Maradona est apparue comme une légende de Pro Evolution Soccer. Tout d’abord, il l’a fait officieusement sous le nom de Malgani, le meilleur joueur de l’équipe d’Argentine Clásica. Des années plus tard, Konami a obtenu la licence et nous avons pu voir la star argentine avec son nom et sa véritable apparence dans Pro Evolution Soccer 2017.

Pour sa part, Maradona a également participé à la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010, un match dans lequel il est apparu en tant que directeur technique de l’équipe nationale argentine. D’un autre côté, à partir de FIFA 18, nous pourrions le trouver en tant que légende du mode FIFA Ultimate Team.

Les controverses de Maradona dans le jeu

Désormais, Maradona était également le protagoniste de certaines controverses dans le monde du jeu vidéo. L’un d’eux avait à voir avec son apparition dans Pro Evolution Soccer 2017.

Début 2017, Maradona a menacé de poursuivre Konami en justice, car ils utilisaient son nom et son image sans son autorisation. Cependant, le distributeur japonais a expliqué qu’ils avaient le droit de le faire puisqu’ils avaient conclu un accord avec le FC Barcelone, une équipe dans laquelle travaillait Maradona. Finalement, les deux parties sont parvenues à un accord économique pour mettre fin à cette discussion.

Maradona dans PES 2017

D’un autre côté, Maradona a également donné beaucoup de choses à dire quand il a critiqué FIFA 18. Dans une interview avec une radio italienne, il a souligné que cet épisode contenait une grave erreur. Ce qui se passe, c’est que lors des matches entre la Juventus et Naples au stade Allianz, vous pouviez voir des fans de l’équipe de Turin avec des bannières Maradona. Rappelons-nous que Pelusa a joué pour Napoli, une équipe avec une forte rivalité avec La Vecchia Signora.

«Il y a certaines erreurs qui ne peuvent pas être commises, surtout lorsque vous êtes un jeu vidéo si populaire. J’ai déjà ordonné à mes avocats de résoudre le problème », a attaqué Maradona EA.

D’autre part, Maradona a également critiqué Lionel Messi, un attaquant argentin, pour avoir préféré jouer à des jeux vidéo avant d’affronter la presse ou de mener certaines activités sur le terrain de football.

«C’est un grand joueur, mais il ne le frappe pas. Il va jouer à la PlayStation avant de parler. Maintenant, sur le terrain, il le demande, le veut, le cherche, veut nous rendre heureux. Avec Ronaldo, il est le meilleur du monde “, a déclaré Maradona lors d’une conférence avec La Ultima Palabra, un programme de Fox Sports.” Si je devais être à nouveau l’entraîneur de l’équipe nationale argentine, je n’appellerais pas Messi, mais je ne dirais jamais jamais. Vous devez relâcher la pression. Nous devons sortir le leader de celui que nous voulons que Messi soit, qui ne le sera pas. Vous dites à Messi «jetez-vous la tête la première dans le bâton», et il préfère jouer aux jeux vidéo. Le faisant jouer comme je le souhaite, je l’appellerais et je le ferais jouer comme si je savais que Messi joue. “

Et pour vous, qu'avez-vous pensé de l'histoire de Maradona dans le monde des jeux vidéo?