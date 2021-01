Écrit par Miguel Paredes sur Xiaomi Redmi

Redmi est l’une des firmes qui présente le plus de smartphones, et parmi tout son catalogue abondant, il est plus que pertinent d’affronter deux de ses terminaux les plus performants. À cette occasion, Nous faisons face au Redmi Note 9S avec son prédécesseur, le Redmi Note 8 Pro. Ce dernier est-il toujours un bon achat? Quelles sont les différences entre eux? Nous vous disons tout ce que vous devez savoir pour ne pas échouer si vous recherchez un smartphone puissant et économique.

La bataille entre deux des meilleurs Redmi

Le Redmi Note 9S arrive avec un écran Résolution IPS de 6,67 pouces et Full HD +, un peu plus grand mais assez similaire à celui trouvé dans le Redmi Note 8 Pro. L’appareil Redmi, qui a vu le jour l’année dernière, a un panneau Résolution IPS 6,57 pouces et Full HD +. Les différences les plus importantes concernent la conception, puisque la firme chinoise laisse derrière elle l’encoche en forme de goutte pour incorporer un trou pour la caméra frontale.

Nous avons également trouvé un changement de processeur important, nous sommes passés de Helio G90T de MediaTek à Qualcomm Snapdragon 720G, tous deux conçus pour les jeux. Il n’y a pas beaucoup de différences dans leurs configurations, on peut trouver des versions de 4 Go et 6 Go de RAM, 64 Go et 128 Go.

Comparaison Redmi Note 8 Pro vs. Spécifications du Redmi Note 9S Redmi Note 8 Pro Redmi Note 9S Dimensions 161,3 x 76,4 x 8,79 mm

199,8 grammes 165,7 x 76,6 x 8,8 mm

209 grammes Écran 6,53 pouces IPS 2340 x 1080 FHD +

Verre Corning Gorilla 5

Luminosité jusqu’à 500 nits

Drop Notch 6,67 pouces IPS 2340 x 1080 FHD +

Verre Corning Gorilla 5

Luminosité jusqu’à 450 nits

Trou d’écran ProcesseurMediaTek Helio G90TQualcomm Snapdragon 720GRAM6 Go LPDDR4x4 / 6 Go LPDDR4x Système d’exploitation MIUI 10 basé sur Android 9 MIUI 11 basé sur Android 10 Stockage 64/128 Go UFS 2.1 extensible par microSD64 / 128 Go UFS 2.1 CamérasArrière: Principal 64 MP 0,8 μm, 1 / 1,7 ″ 1,6 μm Super Pixel 4-en-1, f / 1,89, FOV 79 °, 8 MP Ultra Wide 119 °, 2 MP Macro Sensor, Capteur de profondeur

Frontale: 20 MP f / 2.0Arrière: Capteur d’image CMOS principal 1 / 2,25 pouces de 48 MP, Super Pixel 4 en 1 de 1,6 μm, f / 1,79, Ultra Wide 8 MP 120 °, capteur macro 5 MP, capteur de profondeur 2 MP

Frontale: Batterie 16 MP 4500 mAh avec charge rapide 18 W 5020 mAh avec charge rapide 18 W Autres Lecteur d’empreintes digitales arrière, NFC, plateau SIM hybride, prise casque 3,5 mm Lecteur d’empreintes digitales latéral, plateau SIM hybride, 3 prises casque, Nano-revêtement anti-éclaboussures P2i de 5 mm

Dans les deux cas on retrouve 4 caméras arrière, mais avec différentes configurations. Le Redmi Note 8 Pro a un appareil photo principal de 64 mégapixels, qui est accompagné d’un grand angle de 8 mégapixels, d’une macro de 2 mégapixels et d’un capteur de profondeur. Dans le nouvellement présenté, nous avons rencontré un capteur principal de 48 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels, une macro de 5 mégapixels et un capteur pour l’effet bokeh.

Bien qu’ils correspondent à une charge rapide de 18 W, La batterie du Redmi Note 9S augmente par rapport à son prédécesseur. Dans ce cas, nous trouvons une batterie de 5 020 mAh, par rapport aux 4 500 mAh du Redmi Note 8. Nous parlons de 500 mAh qui peuvent être assez importants.

Alors, quel est le meilleur achat?

Si vous deviez acheter l’un de ces deux appareils, J’opterais pour le Redmi Note 9S. En plus d’être plus récent, et ce que cela signifie en termes de mises à jour, il a un meilleur design, l’un des processeurs de Qualcomm et une batterie plus grosse. En tout cas, je ne pense pas que quiconque puisse se tromper en choisissant l’un des deux terminaux.