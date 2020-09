«La plupart des gens ont peur de la douleur. Ils ne savent pas à quel point il peut faire chaud ». Osea Island publican Mme Martin dirige cette pépite de sagesse inquiétante chez Sam dans The Third Day, un père en deuil qui se retrouve coupé du continent au moment où les célébrations saisonnières des insulaires commencent. Eeek, et en effet ARGH! Comprenant trois «chapitres» distincts – le «Summer» avec Jude Law, la performance live de «Autumn» et le «Winter» dirigé par Naomie Harris – The Third Day sera diffusé sur six semaines et promet des chocs, des rebondissements , et excite à profusion. Continuez à lire pendant que nous détaillons comment regarder The Third Day en ligne de n’importe où et plongez-vous dans cette nouvelle mini-série passionnante.

La série sera diffusée sur HBO aux États-Unis le lundi 14 septembre à 21 h HE / PT, et sera disponible via Sky Atlantic aux téléspectateurs britanniques à partir du mardi 15 septembre. Elle comprend six épisodes d’une heure, diffusés à la même heure chaque semaine, et comprend une performance live unique qui sera diffusée le 3 octobre au Royaume-Uni via Sky Arts (et en ligne ailleurs). Les téléspectateurs américains peuvent s’inscrire à HBO Max pour 14,99 $ par mois et diffuser des épisodes dès qu’ils sont disponibles, après leur essai gratuit de 7 jours.

Créé par Dennis Kelly (Utopia de Channel 4) et Felix Barrett, The Third Day est une entreprise ambitieuse. Il s’agit d’une coproduction entre Sky Studios, Plan B Entertainment de Brad Pitt, HBO et la compagnie de théâtre britannique Punchdrunk, dont Barrett est le fondateur et directeur artistique. La narration immersive de ce dernier est au cœur du volet «Automne» de la série: une performance live filmée à Londres en une seule prise continue. Cette approche unique rapprochera les téléspectateurs des événements dramatiques de l’île d’Osea, brouillant le fossé déjà ténu de la série entre la fantaisie et la réalité. Cela ressemble à The Wicker Man LIVE !, et cela ne peut être qu’une bonne chose.

Il y a une multitude de talents britanniques impliqués. Marc Munden a réalisé les trois épisodes de «Summer», dans lesquels l’arrivée de Sam (Jude Law) est précipitée par une tragédie familiale passée. Emily Watson et Paddy Considine, jouant Mme et M. Martin, offrent un abri et du réconfort à leur invité, et Alien: la star de Covenant, Katherine Waterston, est la charmante Jess, posant de manière provocante à Sam des questions telles que «à quand remonte la dernière fois que vous avez vraiment lâché prise? Pendant ce temps, le trio final des épisodes «Winter» a été réalisé par Philippa Lowthorpe. Dans eux, Naomie Harris (Moonlight) incarne Helen, une mère entêtée voyageant sur l’île avec ses enfants à la remorque: à la recherche de réponses mais menacées par les manières idiosyncratiques de l’île. Elle déplore que «cette année ait été vraiment difficile» – ce qui en 2020 semble être un sentiment très opportun.

Préparez-vous au retour d’Event TV alors que cette nouvelle mini-série innovante atteint les écrans du monde entier. Nous détaillons comment regarder The Third Day en ligne depuis n’importe où ci-dessous, alors ne manquez pas un moment du drame de pointe.

Comment regarder The Third Day en ligne depuis l'extérieur de votre pays

Malgré l'incertitude persistante, les restrictions aux voyages internationaux se sont assouplies et les voyages de travail et de loisirs à l'étranger sont de plus en plus probables. Ainsi, si vous êtes en vacances lors de la diffusion de The Third Day, il est probable que des restrictions régionales vous empêcheront de diffuser du contenu à partir de votre plate-forme VOD préférée.

Heureusement, il existe une solution simple. Le téléchargement d'un VPN vous permettra de regarder des films et des émissions de télévision en direct et à la demande, peu importe où vous vous trouvez.

Comment regarder The Third Day en ligne aux États-Unis

Les abonnés au câble ayant accès à HBO peuvent regarder The Third Day à 21 h HE / PT tous les lundis à partir du 14 septembre, l’épisode final étant diffusé le 19 octobre. Cependant, les détails sur l’endroit où diffuser l’épisode «d’automne» en direct ne sont pas clairs pour le moment, même si nous prévoyons qu’il devrait être disponible après sa première diffusion au Royaume-Uni le 3 octobre.

Si vous avez coupé le cordon récemment, ne vous inquiétez pas. Le tout nouveau service OD de HBO, HBO Max, sortira des épisodes en même temps que leur diffusion. Il est plein de contenu: plus de 10 000 heures de programmation, des émissions HBO anciennes et nouvelles comme The Wire et Lovecraft Country, et un buffet de divertissement à volonté offert par WarnerMedia. Si leur prix de 14,99 $ vous semble un peu élevé, vous serez tenté par leur dernière promotion: un abonnement mensuel de 11,99 $ fixe pendant douze mois (offre valable d’ici le 25 septembre). Alternativement, vous pouvez profiter de leur essai gratuit de 7 jours, mais dans les deux cas, vous pouvez annuler à tout moment sans problème.

Les abonnés existants à HBO Now ou au câble HBO peuvent être éligibles à HBO Max gratuitement et ne le savent pas encore. Cochez ici si vous pensez que cela s’applique à vous.

Comment regarder The Third Day en ligne au Royaume-Uni

Cette minisérie effrayante centrée sur la Grande-Bretagne sera disponible pour les téléspectateurs britanniques via Sky Atlantic. Les épisodes sont diffusés le lendemain de leurs débuts aux États-Unis, du mardi 15 septembre à 21h au 20 octobre. Cependant, l’épisode unique réalisé par Felix Barrett « Autumn » sera diffusé en direct sur la chaîne Sky Arts, plutôt que sur Sky Atlantic , le samedi 03 octobre.

Si vous êtes un hipster à la pointe de la technologie sans câble, vous voudrez choisir le passe de divertissement de la plate-forme de diffusion en continu Now TV pour regarder cette série télévisée révolutionnaire. Pour 9,99 £, vous aurez accès à plus de 300 coffrets (y compris Big Little Lies, Watchmen et The Walking Dead) et Sky Originals exclusifs. De plus, un essai gratuit d’une semaine est proposé pour attirer de nouveaux clients.

Comment regarder The Third Day en ligne au Canada

Le service de diffusion en continu Crave, propriété de Bell Média, détient les droits exclusifs des émissions de HBO au Canada, c’est donc le seul endroit où vous trouverez The Third Day en ligne. Il vous suffit de sélectionner le forfait Films + HBO à 19,98 $ CND par mois (taxes en sus) pour y accéder. Bien qu’il représente deux fois le montant du plan d’entrée de gamme, Movies + HBO fournit un accès américain simultané aux dernières émissions de HBO et aux films hollywoodiens. Il existe également un essai gratuit de 7 jours pour les nouveaux abonnés.

Comment regarder The Third Day en ligne en Australie

Cette mini-série en 6 parties de Wicker Man-esque sera également disponible en Australie, grâce à Foxtel Now. Le service IPTV diffusera l’émission via Foxtel Showcase – une seule chaîne de 25 est incluse dans leur pack Essentials: Pop et Lifestyle de 25 $ AUS par mois. Mais avant cela, profitez de leur essai gratuit de 10 jours et évitez de dépenser un dollar australien.

Il est également possible que Binge, la dernière incursion de Foxtel dans le monde du streaming OD, diffuse l’émission à une date ultérieure étant donné que Foxtel a accès à une multitude de contenus WarnerMedia et HBO. Si cela s’avère le cas, Binge serait l’option la plus abordable à 10 USD par mois pour leur plan de base, tout en offrant également une période d’essai généreuse de 14 jours.

