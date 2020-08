Les fans n’ont plus à attendre pour regarder Ellie Goulding interpréter en direct les chansons de son dernier album Brightest Blue. Un événement exclusif de diffusion en direct à la carte verra Ellie se produire en direct du Victoria and Albert Museum historique de Londres sans assistance – à l’exception de ceux qui regardent le streaming en direct du monde entier.

En plus des morceaux de son dernier album, The Brightest Blue Experience présentera également des performances en direct d’anciennes chansons préférées des fans. Ce livestream spécial est un événement payant avec des billets et des options groupées de merch à partir de 13,50 £. Bien que le flux soit accessible dans le monde entier, il ne sera plus disponible pour le visionner après la fin de l’émission. Cela signifie que vous devrez regarder la diffusion en direct si vous voulez voir la performance complète.

Ellie Goulding – L’expérience bleue la plus brillante: quand et où

The Brightest Blue Experience avec Ellie Goulding aura quatre possibilités de streaming. Il sera diffusé en direct le 26 août en Europe à 20h30. BST et retransmission à 19h30 EST pour ceux de la côte Est, 19 h 30 PST pour les téléspectateurs de la côte ouest et 19 h 30 AEST le 27 août en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie. Assurez-vous d’acheter votre billet à l’avance afin d’être prêt à regarder une fois le spectacle commencé. L’émission est diffusée dans le monde entier, mais si vous rencontrez des problèmes pour regarder le flux en raison d’une restriction de localisation, l’un de ces services VPN stellaires pourrait vous aider à débloquer le flux.

Comment regarder Ellie Goulding – The Brightest Blue Experience en direct

Vous recevrez des informations sur la manière d’accéder à la diffusion en direct une fois que vous aurez acheté votre billet. Vous devriez pouvoir regarder la diffusion en direct sur la plupart des appareils mobiles, tablettes et ordinateurs, et probablement même sur votre téléviseur intelligent en utilisant simplement le navigateur Web pour accéder au site auquel Universe envoie les détenteurs de billets quand il est temps de commencer l’émission. Vérifiez les détails de votre commande après avoir acheté votre billet pour plus d’informations sur la façon d’accéder au flux.

Le concert Brightest Blue Experience est diffusé dans le monde entier, bien que si vous rencontrez toujours des difficultés pour accéder au flux en raison d’une restriction de localisation, vous devrez peut-être essayer un service VPN pour regarder l’émission. Heureusement, il existe de nombreuses options stellaires parmi lesquelles choisir.