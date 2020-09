Les concerts virtuels sont en passe de devenir la prochaine grande nouveauté. Avec les concerts traditionnels annulés dans le monde entier pour le moment, les événements virtuels donnent aux fans la chance de voir leurs artistes préférés se produire en direct comme jamais auparavant. La technologie de présentation de ces spectacles s’améliore rapidement, et le festival Red Rocks Unpaused de Visible sera certainement l’un des concerts virtuels les plus cool à ce jour.

Tenu au magnifique amphithéâtre Red Rocks dans le Colorado, le public aura droit à trois nuits de performances en direct sous le ciel étoilé. Plutôt que de vous donner la première ligne, Red Rocks Unpaused de Visible amène les festivals virtuels au niveau supérieur avec des fonctionnalités qui vous permettent de contrôler le spectacle depuis chez vous! Et avons-nous mentionné que c’est entièrement gratuit?

Visible améliore l’expérience du concert virtuel avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. Par exemple, les membres du public peuvent aider à déclencher des pyrotechnies, changer la vue de leur caméra, affecter l’éclairage de l’émission avec leur voix et même voter sur la chanson de rappel finale que l’interprète joue. Vous pourrez également laisser des messages de chat qui seront affichés sur les visages des Red Rocks pour que les musiciens puissent les voir pendant qu’ils jouent.

Non seulement l’événement est gratuit, mais Visible envoie également des produits gratuits à ceux qui ont RSVP pour l’événement. En plus d’une chemise et d’un chapeau gratuits, vous pourriez recevoir un code promotionnel pour 50% de réduction sur les forfaits téléphoniques abordables de Visible et un essai gratuit d’une semaine du service.

🎶 Prêt à appuyer sur ▶ ️ sur concert szn? 🎶 Red Rocks Unpaused est une série de concerts numériques immersifs (gratuits!) Proposée par le service téléphonique Visible. Du 9 / 1-9 / 3, diffusez vos artistes préférés EN DIRECT sur @redrocksco … le tout sur votre téléphone 📲 👉 https://t.co/2FegzooTsJ #visibleXredrocks pic.twitter.com/e5Drilj4zx – Visible (@Visible) 25 août 2020

Red Rocks non interrompu par Visible: quand et où

Red Rocks Unpaused débute le mardi 1er septembre à 20h MT / 22h HE et comprendra trois soirées de spectacles jusqu’au jeudi 3 septembre. Pour regarder l’émission en direct, rendez-vous sur VisibleXRedRocks.com sur votre appareil mobile ou votre ordinateur; les heures réglées se trouvent ci-dessous.

1 septembre

Phoebe Bridgers: 8PM MT

Nathaniel Rateliff et les sueurs nocturnes: 21h30 MT

2 septembre

Petit bébé: 20h MT

Megan Thee Stallion: 21h30 MT

3 septembre

Brett Young: 20h MT

Sam Hunt: 21h30 MT

Comment regarder Red Rocks réactivé par la diffusion en direct visible

Visible permet de regarder facilement (et gratuitement) le festival virtuel Red Rocks Unpaused en vous rendant simplement sur le site Web Red Rocks Unpaused une fois que le spectacle commence le 1er septembre. Cependant, si vous rencontrez des difficultés pour accéder au livestream en raison de votre emplacement actuel, vous devrez peut-être vous inscrire à un service VPN. Cela vous aidera à contourner les restrictions de localisation sur différents sites Web pour donner l’impression que vous visualisez ce contenu d’un pays que vous avez sélectionné.

Les services VPN peuvent être utilisés sur tous vos appareils, ce qui signifie qu’une fois que vous êtes membre, vous pouvez débloquer l’accès pour regarder l’événement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. ExpressVPN est l’un de nos favoris si vous ne savez pas lequel choisir.