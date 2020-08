Alors que les cinémas restent fermés aux États-Unis, Disney a changé de cap et a présenté certains de ses plus récents films sur son service de streaming Disney +. Artemis Fowl, The One and Only Ivan et Hamilton ont fait leurs débuts exclusivement sur Disney + au cours des derniers mois, bien que la sortie par Disney du film d’action réelle Mulan soit sur le point de changer de format avec quelque chose que Disney appelle «Premiere Access».

Bien que le film soit diffusé le 4 septembre, vous n’aurez pas accès au streaming du nouveau film simplement en étant membre de Disney +. Cette fois-ci, Disney exige que les membres Disney + achètent un accès privilégié pour regarder Mulan. Cela l’ajoutera à votre compte Disney + afin que vous puissiez regarder à tout moment – tant que vous restez membre Disney +. Disney + diffusera le film dans une résolution UHD époustouflante avec HDR et Dolby Audio pour une expérience cinématographique qui pourrait bien aider votre famille à oublier de manquer le théâtre.

À partir du 4 septembre à 3 h HNE, vous pouvez acheter un accès de première qualité à la diffusion en continu de Mulan pour 29,99 $ sur le site Web Disney Plus et sur certaines plates-formes, notamment les appareils Apple, Google et Roku tels que l’Apple TV, Google Chromecast ou Roku Premiere. Une fois que vous avez acheté l’accès au film, vous pourrez le diffuser sur n’importe quel appareil prenant en charge Disney +.

Quels programmes et quels films Disney + propose-t-il?

Mulan est le seul film qui nécessite un deuxième achat une fois que vous devenez membre Disney +. Tout le reste est inclus gratuitement avec votre abonnement, comme tous les films Star Wars, les émissions Disney Channel et les films originaux, une multitude de classiques Disney animés, et bien plus encore. Il existe même un grand choix de documentaires National Geographic et de films Marvel disponibles sur le service.

Comment obtenir un essai gratuit de Disney +?

Malheureusement, Disney + n’offre pas d’essai gratuit pour le moment. Alors que le service offrait auparavant aux nouveaux abonnés un essai gratuit de 7 jours, ce n’est plus le cas. Heureusement, Disney + est l’un des services de streaming les plus abordables et quasiment essentiel pour les ménages avec enfants.

Combien coûte Disney +?

Disney + est l’un des services de streaming les plus abordables à ce jour, ce qui est sauvage compte tenu de tout ce qu’il a à offrir déjà après moins d’un an de disponibilité dans certains pays. Avec les conversions de devises, il existe des variations de prix en fonction du pays dans lequel vous vivez (6,99 $ / 5,99 £ / 8,99 AU $), bien que vous puissiez économiser et réduire encore le coût mensuel en payant pour une année complète d’abonnement à la place. Vous pouvez obtenir le récapitulatif complet des tarifs mensuels et annuels de Disney + dans votre pays via ce guide Disney +.

Un autre forfait Disney + propose des services de streaming Hulu et ESPN + à partir de seulement 12,99 $ par mois. Si vous êtes déjà abonné à l’un de ces services, vous pourriez économiser de l’argent chaque mois en achetant cette offre groupée.

Vous voudrez également prendre en compte le coût d’un accès privilégié pour regarder Mulan. En plus du coût d’abonnement mensuel, vous devrez payer des frais uniques de 29,99 $ pour diffuser le film le jour de la première.

