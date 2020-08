Bien que le festival de lecture traditionnel ait été annulé cette année, les organisateurs de l’événement ont mis en place une programmation virtuelle des performances passées que toute personne manquant de concerts en direct voudra voir. Se déroulant le week-end férié d’août, comme le festival était initialement prévu, cet événement virtuel de 3 jours est gratuit à regarder et facile d’accès – bien que vous ayez peut-être besoin d’un VPN pour le faire.

Ce week-end seulement, certaines des meilleures performances des dernières années du festival Reading + Leeds seront diffusées en direct pour que vous puissiez les revoir. Beaucoup de ces performances ne sont pas disponibles en streaming ailleurs et ne seront plus disponibles par la suite, vous voudrez donc vous assurer de regarder en direct si vous remarquez l’un de vos artistes préférés dans la programmation.

Le programme de ce week-end comprend des performances précédentes d’actes musicaux tels que Post Malone, HAIM, Billie Eilish, Enter Shikari, Dua Lipa, The 1975, Radiohead, Charli XCX, Fall Out Boy, Florence + The Machine, Twenty One Pilots, Muse, Jimmy Eat World, Bring Me The Horizon, Foo Fighters et Yeah Yeah Yeahs, ainsi qu’une performance finale des Red Hot Chili Peppers pour couronner l’événement.

Reading Festival 2020: quand et où

L’événement du festival virtuel Reading + Leeds commence le vendredi 28 août à 12 h. BST / 7 h HNE et se déroule jusqu’au dimanche soir, 30 août. Vous pouvez trouver une liste complète des heures fixes et voir quels artistes se produisent en utilisant le calendrier ci-dessus (toutes les heures sont en BST).

L’événement ne sera diffusé que sur iPlayer de la BBC. C’est un site gratuit et assez facile d’accès, même si vous constaterez peut-être que vous ne pouvez pas accéder au site en raison de votre emplacement. Si vous rencontrez des difficultés pour regarder l’émission, un service VPN vous aidera à débloquer le contenu sur le site de la BBC afin que vous ne manquiez aucun moment de l’événement.

Comment regarder la diffusion en direct du Reading Festival 2020

Le festival virtuel Reading + Leeds de ce week-end sera diffusé en direct sur iPlayer de la BBC, même si vous constaterez peut-être que « vous n’êtes pas autorisé à visionner cette vidéo dans votre pays ». Si tel est le cas, tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire à un service VPN. Cela vous aidera à contourner les restrictions de localisation sur le site Web de la BBC et d’autres pour donner l’impression que vous visualisez ce contenu à partir d’un pays que vous avez sélectionné.

Les services VPN peuvent être utilisés sur tous vos appareils, ce qui signifie qu’une fois que vous êtes membre, vous pouvez débloquer l’accès pour regarder l’événement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. ExpressVPN est l’un de nos favoris si vous ne savez pas lequel choisir.