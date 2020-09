La nouvelle saison de la NFL est officiellement en cours alors que Deshaun Watson et les Texans de Houston se déplacent pour affronter les champions en titre du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City, ce jeudi. Les Chiefs sont venus par derrière pour battre les Texans lors des séries éliminatoires de l’année dernière, il s’agit donc d’un match de rancune de l’AFC sérieux – lisez la suite pendant que nous expliquons où trouver vos Texans vs Chiefs en direct ce soir et regardez le premier match de la saison 2020/21 de la NFL. en ligne dès maintenant.

Texans vs Chiefs en direct

The Texans vs Chiefs est le premier match de la saison NFL 2020/21 et débutera à 20h10 HE / 17h10 PT au Arrowhead Stadium de Kansas City. Un nombre limité de fans sera autorisé, mais si vous ne pouvez pas vous joindre en personne, consultez le large éventail d’options de chaînes de télévision et de diffusion en direct ci-dessous – et emportez votre couverture préférée avec vous où que vous soyez avec l’aide d’un VPN comme ExpressVPN – essayez-le 100% sans risque pendant 30 jours.

Pour Mahomes, l’entraîneur-chef Andy Reid et les Chiefs, ils entameront la nouvelle saison avec un seul objectif: devenir les champions consécutifs du Super Bowl depuis les New England Patriots lors des Super Bowls de 2003 et 2004 (2002 / 03 et 2003/04).

Les Chiefs entrent dans la saison en tant que favoris pour faire exactement cela, selon les bookmakers de Vegas, et ils reviennent non seulement Mahomes, mais aussi un certain nombre d’autres joueurs de compétences clés, y compris WR Tyreek Hill, le meilleur TE de la ligue à Travis Kelce, et ultra-fiable kicker Harrison Butker. Ils ont également ajouté des jeunes à leurs rangs dans le nouveau RB partant Clyde Edwards-Helaire, qu’ils espèrent faire sien le poste pendant de nombreuses années à venir, après que l’équipe ait déployé une approche de comité pendant une grande partie de la saison dernière.

De l’autre côté du ballon, les Texans de Houston en visite et l’entraîneur Bill O’Brien seront vengés après avoir vu une avance de 24-0 contre les Chiefs lors des éliminatoires de la division de l’AFC l’an dernier. Ils sont généralement une force dans l’AFC et l’appelant des signaux Deshaun Watson est déjà l’un des meilleurs QB de la ligue, même s’il est techniquement encore à quelques années de son apogée. Ils ont également ajouté un porteur de ballon de premier ordre dans leur alignement dans l’ancienne star des Arizona Cardinals David Johnson, mais il reste à voir s’il peut rester en bonne santé assez longtemps pour justifier leur séparation avec le haras WR DeAndre Hopkins pour faire le déplacement. se produire.

L’action est maintenant en cours au Arrowhead Stadium, alors lisez la suite pendant que nous expliquons comment regarder les Texans vs Chiefs en ligne et obtenir une diffusion en direct de la NFL où que vous soyez dans le monde ce jeudi.

Comment regarder les Texans contre les chefs de l’extérieur de votre pays

Si vos vacances ne correspondent pas ou si vous êtes en déplacement professionnel et que vous souhaitez surveiller la couverture de votre pays depuis l’extérieur de votre pays, vous devrez utiliser un VPN. Cela vous aidera à vous connecter à un emplacement de retour dans votre pays d’origine pour éviter les blocages géographiques et retrouver l’accès au contenu et aux services que vous payez déjà chez vous.

Un VPN est généralement parfait pour cela car il vous permet de changer votre adresse IP afin que vous sembliez être dans un endroit complètement différent lorsque le grand jeu est en marche. Nous avons testé des centaines de VPN et pouvons recommander ExpressVPN comme le meilleur VPN actuellement disponible.

ExpressVPN – obtenez 3 mois GRATUITS avec cette offre

Nous avons mis tous les principaux VPN à l’épreuve et nous évaluons ExpressVPN comme notre choix parmi les produits disponibles, grâce à sa facilité d’utilisation et ses fonctionnalités de sécurité solides. Il est également compatible avec à peu près tous les appareils de diffusion en continu, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi qu’avec les mobiles Android et Apple. Donc, pour obtenir cette diffusion à domicile et rester plus en sécurité en ligne, ExpressVPN est notre option recommandée.

Il s’agit du meilleur VPN classé n ° 1 au monde à l’heure actuelle, avec les niveaux de sécurité, de vitesse et de compatibilité mentionnés précédemment qui le placent en tête de liste. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant un mois ou inscrivez-vous pour un plan annuel et obtenez 3 mois absolument GRATUITS.

Une fois que vous avez choisi et installé votre VPN de choix, ouvrez simplement l’application correspondante du service, appuyez sur « choisir l’emplacement », sélectionnez le pays approprié et vous pourrez regarder l’émission comme si vous étiez de retour chez vous.

Le match d’ouverture de la saison NFL 2020/21 est une spéciale de football du jeudi soir. Normalement, ces jeux seront portés par Fox et le réseau NFL (ainsi que Amazon Prime), mais le coup d’envoi de la saison Texans vs Chiefs appartient à NBC.

Le coup d’envoi est prévu à 20h20 HE / 17h20 PT, avec une couverture NBC à partir de 19h / 16h avec Football Night in America.

Si vous avez NBC Sports dans votre forfait de câble, vous pouvez diffuser le match en ligne via le site Web du réseau ou en utilisant l’une de ses applications.

Comment regarder Texans vs Chiefs GRATUITEMENT sans câble

En général, nous recommandons FuboTV comme le meilleur pour regarder les matchs de la NFL sans câble cette saison.

En effet, pour une couverture complète de tous les matchs de la NFL télévisés à l’échelle nationale pendant la saison régulière 2020/21 sans câble, vous devez accéder à Fox, CBS, NBC, ESPN et The NFL Network – et seul fuboTV les propose actuellement tous au meilleur de nos connaissances.

Le prix commence à partir de 64,99 $ par mois, ce qui est sacrément moins cher que le câble, et il y a même un Essai gratuit de 7 jours sur fuboTV vous pouvez en profiter. Cela signifie que le match de ce soir peut être visionné à 100% gratuitement!

L’une des choses que nous aimons à propos de fubo est qu’il facilite l’annulation si vous décidez que ce n’est pas pour vous – et il est également facile de commencer, grâce à un système de paiement astucieux qui accepte la plateforme de paiement internationalement reconnue PayPal ainsi que des crédits cartes de débit.

N’oubliez pas que vous pouvez emporter votre couverture de streaming NFL préférée avec vous où que vous soyez avec l’aide d’un bon VPN – essayez le meilleur du marché, ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours.

Texans vs Chiefs en direct: comment regarder le match NFL de ce soir GRATUITEMENT au Canada

L’ouverture de la saison d’aujourd’hui entre Texans et Chiefs débute à 20 h 20 HE / 17 h 20 HP au Canada et les chaînes de télévision TSN et CTV fourniront la couverture linéaire.

En ce qui concerne la diffusion en continu, les fans canadiens de la NFL sont parmi les plus chanceux au monde, car DAZN inclut la couverture de chaque match de la saison régulière 2020/21.

Cela signifie évidemment que le match d’ouverture de la saison Texans vs Chiefs est couvert, et c’est un vol absolu, car DAZN ne coûte que 20 $ CA par mois ou 150 $ par an. Non seulement vous obtenez tous les matchs de la NFL, y compris l’accès NFL Game Pass et RedZone, mais DAZN est également le centre de diffusion canadien exclusif de la Premier League et de la Ligue des champions!

Il prend en charge iOS, Android, Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV, Android TV, Roku, Xbox One, PS4 et le streaming d’ordinateur portable / PC (y compris les appareils Mac). Et si vous ne l’avez jamais utilisé auparavant, vous pouvez profitez d’un ESSAI GRATUIT d’un mois, aussi.

Le paiement est également un jeu d’enfant, car DAZN accepte une large gamme de cartes de crédit et de débit, ainsi que la plate-forme de paiement en ligne reconnue internationalement PayPal pour plus de commodité.

N’oubliez pas que vous pouvez emporter votre couverture NFL préférée avec vous, peu importe où vous êtes dans ou hors du Grand Nord Blanc – il suffit de saisir un VPN efficace et de suivre nos instructions ci-dessus.

Les fans américains basés au Royaume-Uni peuvent regarder jusqu’à six matchs de la NFL en direct et dans leur intégralité chaque semaine grâce à Sky Sports, le réseau proposant désormais une nouvelle chaîne Sky Sports NFL dédiée et offrant un accès à l’émission en direct des faits saillants de RedZone chaque dimanche.

La confrontation d’ouverture entre les Texans et les Chiefs de jeudi est évidemment le premier de ces jeux en vedette que Sky montrera, avec une couverture commençant à 1 h 20 tôt le matin du vendredi 11 septembre – mais diverses formes d’accumulation sont disponibles bien avant celle de Sky Sports. NFL.

Si vous n’avez pas déjà Sky et que vous n’avez pas envie de vous abonner, la meilleure option pour le moment pour regarder ces jeux en termes de rapport qualité-prix est Now TV, qui coûte 33,99 £ par mois (ou 25 £ si vous vous inscrivez à un an) et propose également un pass 24 heures à 9,99 £ si vous n’avez vraiment besoin que de regarder un match ou deux

Enfin, le NFL Game Pass Pro est un autre bon pari, car 143,99 £ vous permet d’obtenir chaque match de la saison 2020/21 (sous réserve de coupures), y compris les séries éliminatoires, le Super Bowl, l’accès à RedZone et plus encore!

Vous n’êtes pas au Royaume-Uni mais vous souhaitez tout de même profiter de l’action sur votre application Sky Go ou sur Game Pass? Ensuite, saisir un VPN vous permettra de vous connecter à une adresse IP britannique afin que vous puissiez diffuser en direct la NFL comme si vous étiez chez vous.

Comment regarder Texans vs Chiefs: diffusion en direct de la NFL en Australie

Si vous vivez en Australie et que vous souhaitez regarder la NFL cette saison, vous avez plusieurs options pour le faire et êtes bien couvert pour le match d’ouverture Texans vs Chiefs de cette semaine, qui doit commencer vers 11 heures AEST le matin du vendredi 11 septembre. .

Foxtel diffusera des jeux chaque semaine et vous pouvez également diffuser des jeux sur votre ordinateur portable ou vos appareils mobiles à l’aide de l’application Foxtel Go, mais vous aurez besoin de votre identifiant Foxtel pour accéder à l’application.

Tout comme Foxtel, Kayo Sports diffusera également un certain nombre de matchs tout au long de la saison avec une couverture régulière prévue – une moyenne de cinq matchs par semaine, selon le fournisseur.

Le service de streaming propose un plan de base et un plan Premium, la différence étant que vous pouvez regarder sur deux appareils avec le plan de base pour 25 $ par mois et sur trois appareils avec le plan Premium pour 35 $ par mois. La meilleure nouvelle? Les deux plans sont accompagnés d’un Essai GRATUIT de 14 jours Donc, si vous cherchez juste à regarder un match ou deux en particulier, vous pouvez annuler après les 14 jours.

Cependant, pour les vrais fans de la NFL en direct, nous vous recommandons vivement de vous inscrire à un Passe de jeu NFL comme il est également disponible en Australie, et même s’il est légèrement plus cher, vous disposez d’un éventail de fonctionnalités beaucoup plus large.

Dois-je acheter un NFL Game Pass?

Regarder NFL en ligne n’a jamais été aussi simple grâce à la grande variété de services de streaming maintenant disponibles. Cependant, la ligue dispose également de son propre service de streaming appelé le Passe de jeu NFL qui permet aux inconditionnels du football de regarder chaque match.

C’est vraiment destiné aux fans internationaux et c’est là que c’est une excellente option. Dans la plupart des principaux marchés internationaux de la NFL, un abonnement Game Pass Pro vous donnera accès à chaque saison régulière et match éliminatoire en direct, ainsi qu’au Super Bowl, et vous bénéficierez également de l’émission en direct des faits saillants de la ligue, RedZone. Cela coûte 14,99 £ par semaine ou 143,99 £ par an, donc si vous êtes un grand fan qui regarde plusieurs matchs chaque semaine, cela se décompose assez favorablement.

En plus du Royaume-Uni et de l’Irlande, le service est disponible dans des pays comme le Mexique, l’Allemagne et la plupart de l’Europe et l’Australie – seuls les «marchés intérieurs», les États-Unis et le Canada, manquent de l’offre complète.

Au lieu de cela, il existe une option Game Pass réservée aux États-Unis et au Canada au prix de 99 $ par an qui vous permet de regarder des rediffusions complètes du jeu sans publicité juste après la fin. Ce n’est pas la pire offre que nous ayons jamais entendue, mais ne vous laissez pas surprendre – GamePass n’offre pas de matchs NFL en direct aux États-Unis ou au Canada.

Si vous décidez de donner une chance à Game Pass, des applications pour les appareils mobiles Android et iOS, ainsi que sur Chromecast, Apple TV, Roku, PS4, etc., vous pouvez évidemment regarder sur votre ordinateur portable ou de bureau via un navigateur .

La seule mise en garde pour les marchés non nationaux (par exemple le Royaume-Uni) est que certains jeux sont soumis à des restrictions d’interdiction en raison d’accords avec des fournisseurs de télévision payante locaux (par exemple Sky).

Comparez les meilleurs services VPN spécification par spécification: