Dig2China, le nouveau jeu des créateurs de Among Us qui vous divertira.

Écrit par Hector Romero

Innersloth est la société derrière Among Us, l’un des jeux occasionnels les plus populaires à l’heure actuelle.

Lassé de découvrir qui était l’imposteur? Eh bien, la société a lancé un autre jeu qui promet également des heures de plaisir.

Pour cette même raison, nous vous dirons aujourd’hui tout ce que vous devez savoir sur Dig2China, l’autre grand jeu des créateurs de Among Us.

Si vous recherchez un bon jeu occasionnel à apprécier sur votre Android, Dig2China pourrait être le titre dont vous avez besoin.

Parce que? Parce que c’est simple, addictif et vous fera passer un bon moment devant l’écran du mobile.

À quoi ressemble Dig2China?

Avez-vous déjà joué à Dig Dug? Le jeu où vous deviez creuser des tunnels souterrains et utiliser une pompe à air pour gonfler et faire exploser de nombreux ennemis? Eh bien, vous pourriez dire que Dig2China est un titre similaire à ce classique de longue date.

Dans Dig2China, vous devrez Creusez à travers 13 couches de la planète Terre pour atteindre la Chine. Tout au long du processus, vous devrez mettre à niveau et améliorer votre excavatrice pour ce faire.

Comme son nom l’indique, l’objectif principal du jeu est de fouiller vers la Chine et pour y parvenir, vous devrez surmonter de nombreux obstacles amusants.

Tant que tu creuses vous rencontrerez beaucoup d’objets (bons et mauvais) jusqu’à ce que vous atteigniez la Chine. Tout comme il existe des boissons gazeuses qui vous procurent des avantages, si vous vous écrasez avec une poubelle (ainsi que beaucoup d’autres choses), vous perdrez et vous devrez recommencer à creuser.

Lorsque vous allez commencer une partie, votre devoir sera de appuyez plusieurs fois sur l’écran pour commencer à creuser.

Avec vos doigts vous donnez la direction au personnage et ainsi vous traversez les 13 couches de la planète, en esquivant tous les obstacles qui se sont produits et à être, jusqu’à ce que vous atteigniez le pays asiatique.

Bien que la mécanique Dig2China soit assez simple, plus vous avancez dans le jeu, plus la route devient difficile.

Sans aucun doute, vous devrez vous entraîner suffisamment pour atteindre votre objectif d’atteindre la Chine. Bref, dépasser les 13 couches de la planète Terre et atteindre la Chine ne sera pas facile.

Comme vous l’avez vu, Dig2China est un jeu qui a tout ce qu’il faut pour vous divertir pendant longtemps. Cependant, certains utilisateurs commentent sur Google Play qu’il devrait être plus long.

Et vous, allez-vous télécharger Dig2China ou allez-vous continuer à jouer parmi nous jusqu’à ce que vous ne puissiez pas? Quoi qu’il en soit, Innersloth continue de montrer que aucun graphisme trop élaboré n’est nécessaire pour créer un jeu divertissant.