Si vous buvez, ne conduisez pas et si vous marchez, ne fixez pas vos yeux sur le mobileVous pouvez trébucher, vous écraser ou traverser la route sans y prêter attention. Si vous savez que vous avez un problème à ce sujet et que vous souhaitez le corriger, Google’s Digital Wellbeing vous donnera un câble avec une nouvelle fonction appelée Heads Up en anglais, un jeu de mots entre le sens de l’avis et le fait de lever la tête.

Heads Up n’est pas encore disponible, bien qu’il ait été découvert par XDA parmi le code de la dernière version de Google Digital Wellbeing, et il s’agit d’un avertissement facultatif à vous empêcher de regarder l’écran du mobile en marchant.

Regarde où tu es

Le bien-être numérique de Google prépare un nouvel utilitaire afin que vous puissiez auto-surveiller votre utilisation mobile tout en marchant dans la rue. Comme le reste des fonctions de bien-être numérique, ce n’est pas une imposition, mais une aide pour ceux qui veulent limiter ce comportement. Autrement dit, il est facultatif.

La fonction s’appelle Heads Up en anglais et n’est pas encore prête pour les utilisateurs, bien qu’à travers quelques captures d’écran, nous pouvons avoir une idée assez approximative de son fonctionnement. Lorsqu’il est activé, le le mobile vous avertit lorsque vous utilisez le mobile en marchant.

Pour son fonctionnement, Digital Wellbeing a besoin d’une autorisation pour accéder aux informations sur l’activité physique – nécessaires pour reconnaître lorsque vous marchez – et, éventuellement, à l’emplacement. Pour le moment, nous n’avons pas pu voir comment est l’avis en question, bien qu’il s’agisse très probablement d’une sorte de notification.

Cette nouvelle devrait venir dans une future mise à jour de l’application, peut-être avec d’autres nouveautés découvertes dans les versions précédentes et qui ne se sont pas encore matérialisées, comme le fond d’écran animé, qui ajoute un nuage à chaque fois que vous déverrouillez le téléphone pendant la journée. D’ici là, essayez de vous rappeler de ne pas marcher avec l’écran fixe de votre mobile.

