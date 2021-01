Vivo Y31 (2021): c’est le pari du constructeur chinois pour réussir dans le milieu de gamme compétitif

Écrit par David Freire sur les mobiles chinois

Vivo est un fabricant chinois qui est commencer à commercialiser ses terminaux en EspagneEn fait, nous vous avons récemment parlé de l’un de ses terminaux les plus avancés, le Vivo X60 Pro +.

Cependant, la marque chinoise est bien consciente que pour rivaliser face à face avec des rivaux aussi forts que Xiaomi ou Realme, elle doit devenir forte dans le milieu de gamme, c’est pourquoi elle vient de présenter son mobile star dans ce segment, J’habite Y31 (2021).

Vivo Y31 (2021): Snapragon 662, triple caméra avec objectif principal 48 MP et batterie de 5000 mAh

Le fabricant asiatique juste annoncé en Inde son nouveau terminal franchisé de milieu de gamme, le Vivant Y31 (2021), qui est une version améliorée du Vivo Y31. La version initiale de ce terminal a été présentée au 2015 et il avait un écran de 4,7 pouces et une seule caméra arrière.

Ce Vivo Y31 (2021) est un modèle beaucoup plus avancé que son prédécesseur puisqu’il dispose d’un Écran LCD de 6,58 pouces avec résolution FullHD + qui a une petite encoche en forme de goutte en haut où se trouve sa caméra frontale équipée d’un capteur. 16 MP pour les selfies et les appels vidéo.

Écouteurs vivo X51 + Neo, analyse: la meilleure expérience Android vient de… Chine?

Le processeur choisi pour déplacer ce terminal est le Qualcomm Snapdragon 662, un processeur de milieu de gamme qui a déjà montré ses bonnes performances sur d’autres modèles comme le Redmi 9T, Poco M3 ou Realme 7i.

Ce processeur est accompagné d’une mémoire RAM de 6 Go et un stockage interne de 128 Go extensible via des cartes microSD jusqu’à 1 To de capacité.

Ce terminal dispose d’un module de 3 caméras arrière, ce qui nous rappelle beaucoup celui monté sur le Vivo X50 Pro, composé d’un capteur principal de 48 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un dernier capteur macro de 2 MP. Ces caméras intègrent les fonctions Vidéo ultra stable utilisant la stabilisation d’image électronique (EIS) et Mode Super Nuit qui, comme son nom l’indique, utilise un algorithme pour réduire le bruit présent dans les photos que nous prenons de nuit ou en basse lumière.

Comme pour le reste des spécifications, ce Vivo Y31 (2021) se distingue par le montage d’un Batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 18 W et avec prise en charge de la charge inversée (également appelé charge réversible), pour avoir une connexion USB Type C, une Port jack 3,5 mm pour les écouteurs, le capteur d’empreintes digitales sur le côté et Android 11 fonctionnant sous sa propre couche de personnalisation, Funtouch OS 11.

C’est le mobile le plus puissant de 2020 selon Master Lu, l’autre AnTuTu

Disponibilité et prix

Cette Vivo Y31 (2021) est maintenant disponible à l’achat en Inde en deux couleurs: bleu et noir et avec un prix de 16.490 roupies indiennes, environ 185 euros pour changer.