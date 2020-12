DiRT 4 sur votre PS4 pour très peu

La fin du Black Friday n’a pas signifié la fin des offres de jeux vidéo. Aujourd’hui, la version de DiRT 4 pour PS4 est disponible pour seulement 19,30 €, un prix exorbitant pour le jeu officiel du Championnat du Monde Fia de Rallycross qui vous permet de concourir à Montealegre, Lohéac Bretagne, Hell, Holjes et Lydden Hill dans une multitude de séries différentes.

Savoir plus: DiRT 4

Fonctionnalités DiRT 4 plus de 60 véhicules tout-terrain Ceux-ci incluent la Ford Fiesta R5, la Mitsubishi Lancer Evolution VI, la Subaru WRX STI NR4 et l’Audi Sport quattro S1 E2 qui peuvent voyager à travers cinq endroits incroyables avec des millions d’itinéraires: Australie, Espagne, Michigan, Suède et Pays de Galles.

Savoir plusDiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition annoncé pour PS4, Xbox One et PC

Le jeu propose un Mode carrière dans lequel vous devez créer un pilote pour concourir dans toutes les disciplines, obtenir des sponsors et créer une équipe en établissant à l’avance des objectifs clairs. Grâce à d’autres modes, vous pourrez obtenir toutes les réalisations et trophées de DiRT 4.

▪ Date de sortie: 06/09/2017