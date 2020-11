Tout au long de cette année, nous avons rencontré toutes sortes de changements de plan de la part des développeurs. Des jeux dont nous avions dit qu’ils ne sortiraient pas pendant une bonne saison sont venus pour avancer leur date de sortie tandis que beaucoup d’autres semblent retarder la première pour leur donner envie encore plus. Mais ce n’est pas le cas DiRT 5, Titre plus que prêt pour le lancement.

Après avoir attendu un peu et traversé une petite phase de changement de date, la société a enfin la grande première de DiRT 5 prévu pour le 6 novembre. Et pour ceux qui sont impatients de mettre leurs talents de pilote à l’épreuve, il est temps de voir le jeu un peu plus en profondeur grâce à sa bande-annonce où le studio n’a pas omis un seul détail.

DiRT 5 | Codemasters

Bien sûr, comme vous pouvez l’espérer, il reste très peu de la grande première de DiRT 5 voir la lumière, étant l’un des grands confirmés pour la prochaine génération de consoles. De cette façon, nous sommes un pas de plus pour pouvoir profiter de la grande expérience que le cinquième opus répertorié dans la saga apporte avec lui et c’est une nouvelle amélioration dans la saga.

DiRT 5 sera bien entendu disponible sur PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X et Stadia. C’est l’un des tours de la saga de conduite la plus aimée et dans lequel nous aurons non seulement le réalisme de la course, mais il n’abandonnera pas non plus son domaine pour créer l’une des sections techniques les plus intéressantes.