Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 31/10/2020 19h00

Au cours des derniers mois, plusieurs rumeurs et fuites ont été révélées indiquant l’apparition d’Ahsoka Tano dans la deuxième saison de Le mandalorien. Maintenant, Il semblerait que Disney ait confirmé la participation de ce personnage, qui sera joué par Rosario Dawson.

Dans une publication du compte officiel Disney +, il a été révélé que Dawson jouera le personnage bien-aimé dans sa version d’action en direct. Cette information a été révélée par erreur, car l’image avec les détails a été rapidement supprimée. La photo comprenait une question simple: “À quoi ressemble Ahsoka Tano dans son adaptation en direct?” La réponse dit: “Rosario Dawson est prêt à jouer le célèbre Jedi de Clone Wars.”

La deuxième saison de The Mandalorian a commencé hier, 30 octobre, et jusqu’à présent il n’y a aucune trace d’Ahsoka Tano. Cependant, il est très possible que la révélation de ce personnage ait lieu jusqu’à la fin de la saison, lorsque plus de personnes ont accès à la plateforme de streaming. Rappelons que Disney + arrivera au Mexique et en Amérique latine le 17 novembre.

Via: GamesRadar

Le directeur de votre nom partage son premier aperçu de son prochain emploi

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.