Un nouveau rapport allègue que le parc Disney en Californie – qui organise un événement appelé «Downtown Disney» – est un hotspot de coronavirus.

Les travailleurs travailleraient même s’ils ont été testés positifs pour le virus, et la direction du parc ne dit pas au personnel qui est malade et qui ne l’est pas.

Le rapport allègue également que les travailleurs ont été rappelés au travail après avoir reçu un diagnostic de COVID-19 quelques jours plus tôt.

La pandémie de coronavirus est loin d’être terminée. Nous avons encore un long chemin à parcourir avant qu’un vaccin ne soit disponible, et jusqu’à ce que ce jour arrive, la meilleure chose que nous puissions faire est de prendre des mesures pour protéger notre santé et celle des autres. Cela signifie que de nombreuses entreprises ont été contraintes de changer leur façon de faire des affaires, et les parcs à thème Disney ne font pas exception.

Cependant, un nouveau rapport du Daily Beast allègue que les travailleurs du site de Disney à Anaheim, en Californie, ne savent pas lesquels de leurs collègues sont atteints du virus. Pire encore, au moins certains des employés se seraient fait dire de travailler même lorsque leurs tests de dépistage du virus seraient positifs.

The Daily Beast a amassé tout un tas de sources qui racontent toutes une histoire similaire. Ils allèguent que la direction du parc Disney surveille étroitement les signalements d’infections à coronavirus parmi son personnel d’artistes et d’autres travailleurs. Les employés, désireux de savoir s’ils ont été en contact avec une personne atteinte du COVID-19, ont dû se fier à des chuchotements et à des allégations qui se propagent entre les employés.

Certains membres du personnel cités dans le rapport déclarent qu’eux-mêmes ou leurs collègues qui ont reçu un diagnostic positif de COVID-19 ont été invités à travailler de toute façon. Cela a suscité de graves inquiétudes parmi le reste du personnel, car ils ne savent pas qui est malade et qui ne l’est pas, et craignent d’être obligés de travailler côte à côte avec une personne susceptible d’être infectée par le virus.

Les travailleurs ont apparemment essayé de contacter les représentants du gouvernement pour les alerter de leurs préoccupations, mais d’après le rapport du Daily Beast, il ne semble pas qu’ils soient allés très loin. De nombreux travailleurs sont rentrés chez eux malades sur une période de quelques semaines vers la fin juillet et le début août, mais Disney les aurait autorisés à retourner au travail moins d’une semaine après avoir reçu des tests positifs pour le COVID-19.

À ce stade, on ne sait pas combien de membres du personnel travaillant dans le parc sont malades ou étaient malades à un moment donné et on leur a quand même demandé de travailler. Disney n’aurait prétendument pas effectué de recherche des contacts pour les cas positifs et, du moins selon les sources du rapport, n’a pas fait assez pour empêcher la propagation du virus entre son personnel et, probablement, aux visiteurs dans l’espoir de passer un bon moment.

