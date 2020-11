Disney + arrive sur Xbox Game Pass … temporairement

Après avoir annoncé les nouveaux jeux qui seront ajoutés au catalogue de Xbox Game Pass En novembre, Microsoft a annoncé une nouvelle promotion pour les membres abonnés Ultime du service. Pendant une durée limitée, ces abonnés pourront profiter de tous les divertissements disponibles sur Disney +, la plate-forme de streaming qui combine des contenus de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.

Les membres Xbox Game Pass Ultimate qui s’inscrivent à Disney + pour la première fois pourront réclamer le Période d’essai de 30 jours Via la section Récompenses de votre console Xbox, avec l’application Xbox sur Windows 10 ou via l’application Xbox Game Pass sur iOS et Android. Disney + est disponible sur Xbox One et à venir à venir sur Xbox Series X et Series S, étant également disponible via des navigateurs Web et d’autres plates-formes. La date limite pour réclamer et activer la période d’essai sera la 31 janvier.

Avantages

Avantage

Par

Pe

P

PL

Plu

Plus

Disney + @ DisneyPlus (30 jours) arrive sur Xbox Game Pass Ultimate Perks aujourd’hui pic.twitter.com/yRiEbHPt1u – Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 9 novembre 2020

Savoir plus: Fortnite offre deux mois d’abonnement à Disney +

Les téléspectateurs de Disney + profitent actuellement de la première hebdomadaire d’un nouvel épisode de la deuxième saison de The Mandalorian. En décembre, la plateforme recevra également la première série de l’univers cinématographique Marvel: Scarlet Witch and Vision.