Depuis que le lancement de Disney + a été annoncé sur des marchés spécifiques, le public mexicain et latino-américain s’est demandé quand il pourrait profiter du service qui est déjà l’un des plus importants aujourd’hui et qui émerge comme l’un des plus importants depuis des années par venir. Eh bien, cette même année, la société a révélé que ce serait le 17 novembre lorsque son service ferait ses débuts dans notre pays et hier, le prix à payer pour voir tout le contenu a été officialisé, mais que recevrez-vous ce jour-là si vous devenez abonné? Découvrez-le ci-dessous.

Quel contenu propose Disney + pour le Mexique?

Après avoir révélé les prix et le système de paiement Disney + pour le Mexique et l’Amérique latine, d’autres types de détails ont été rendus officiels qui représentent tout ce que l’abonné aura à compter du 17 novembre. Au début, vous devez savoir que Disney + lancera des films, des séries et des dessins animés de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, une offre de contenu qui se distingue par la fourniture à l’abonné:

Plus de 40 séries originales, parmi lesquelles se démarque le succès du moment The Mandalorian Plus de 500 films, évidemment avec tout l’univers cinématographique Marvel.

Comme vous le savez, cela ne s’arrêtera pas là car le service continuera de croître au fil du temps et de nouveaux contenus y seront ajoutés.

Désormais, si vous avez déjà payé ou êtes sur le point de payer votre abonnement, annuellement ou mensuellement selon votre convenance, vous pouvez être assuré de la disponibilité et de l’accès au contenu, car Disney +, sans frais supplémentaires, garantit une transmission simultanée sur jusqu’à 4 appareils en même temps, ainsi que la possibilité de télécharger des films, séries ou dessins animés sur jusqu’à 10 appareils. De la même manière, un seul compte utilisateur Disney + vous permettra de créer jusqu’à 7 profils, tous avec des recommandations en fonction du type de contenu que chaque utilisateur préfère lors de ses premières sessions.

NOUS AVONS BESOIN DE PLUS GRANDES CAPS car nous avons une OFFRE DE PRÉ-LANCEMENT à un prix unique sur https://t.co/FETYCq1K5x pic.twitter.com/IcFpRLA1mQ – Disney + Amérique latine (@disneyplusla) 3 novembre 2020

Sur quels appareils puis-je regarder Disney +?

Quant aux appareils qui seront officiellement compatibles avec l’application Disney +, le service prendra en charge:

Téléviseurs intelligents avec consoles AndroidTV, Roku, WebOS et TizenOS, y compris PlayStation 5 et Xbox Series X | S Smartphones et tablettes iOS et Android Lecteurs tels que FireTV Stick et Roku Via des navigateurs Web

Combien coûte l’abonnement Disney +?

Au cas où vous auriez manqué les informations, nous vous avons couvert, et laissez-nous vous dire que l’abonnement à Disney + au Mexique aura ce prix:

Abonnement annuel Disney +: 1599 $ MXN Abonnement mensuel Disney +: 159 $ MXN

Cependant, et remplissant sa promesse de proposer une offre en guise d’introduction au marché mexicain, Disney a révélé que d’hier jusqu’au 16 novembre, vous aurez la possibilité d’acquérir l’abonnement annuel avec une réduction, donc si vous le faites en ces jours-ci, vous devrez payer:

Abonnement annuel Disney +: 1359 $ MXN

De: Disney +

À: les amis de Mickey Ce 18 novembre, nous vous invitons à l’anniversaire de Mickey, avec la première d’un nouvel original animé de Disney, #TheWonderfulWorld of Mickey. Uniquement chez #DisneyPlus. pic.twitter.com/cSYyJ486YA – Disney + Amérique latine (@disneyplusla) 2 novembre 2020

Il ne vous reste donc plus qu’à vous abonner et à préparer le lancement de Disney + au Mexique, un service qui fera également de même le 17 novembre en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Costa Rica, en Équateur, au Panama, au Pérou et en Uruguay.

