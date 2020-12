Disney + est après Apple TV + le service de vidéo à la demande le plus pauvre en termes de contenu et d’actualités, mais c’est aussi celui qui possède les franchises les plus importantes et Disney est prêt à les exploiter ad nauseam. Nous le verrons à partir de 2021 et le prix de l’abonnement augmentera en conséquence.

Ainsi, à partir du 23 février, l’abonnement Disney + augmentera des 6,99 euros par mois qu’il en coûte maintenant à 8,99 euros, et ce ne sera sûrement pas la dernière augmentation de prix qui attend les consommateurs, voyant comment Netflix ou HBO ont fait – et, encore une fois, ils continueront sûrement de le faire – ces derniers temps. Nous le verrons lorsque la plate-forme se remplira de contenu exclusif et de versions régulières.

Cependant, Disney + adoucira sa hausse de prix avec un ajout qui, en fait, lui manque beaucoup: le contenu pour adultes, qui au-delà des documentaires Les Simpsons et National Geographic, est pratiquement inexistant dans son offre actuelle. Mais si Disney a une marque forte, c’est son puritanisme, auquel il ne renoncera pas dans ce nouveau voyage en ligne, de sorte que tout ce qui arrive pour un public non familier le fera via Star.

Star est un service qui, dans le cas des marchés sur lesquels Disney + opère depuis sa création, s’intégrera au reste du contenu, alors qu’en Amérique latine, il le fera de manière indépendante, du moins dans un premier temps. Autrement dit, il devra être embauché en dehors de Disney +. Et que proposera Star? Eh bien, du contenu que les adultes de la maison peuvent apprécier, qu’ils aiment ou non les productions Disney, Marvel et Star Wars.

Dans Star, dont le catalogue sera disponible dans la même application Disney +, mais via son propre accès, soi-disant pour que seuls les adultes puissent l’utiliser, il disposera de films, séries et programmes de chaînes et sociétés telles que ABC, FX, Freeform, Searchlight et Studios du XXe siècle, tous appartenant à Disney. Et même si ce ne sera pas tout, car beaucoup de contenus de ces entreprises sont dans d’autres services, lorsque les contrats de rigueur seront remplis, le panorama changera. La même chose devrait se produire avec les nouvelles productions.

En fin de compte, Disney + augmentera le prix de votre abonnement, mais compensera avec du matériel véritablement «pour tous les publics» et pas seulement pour le public cible traditionnel de l’entreprise. Désormais, ne stressez pas les fans de ce dernier, car Disney prépare des dizaines de films et séries pour les années à venir basés uniquement sur les franchises Marvel et Star Wars. En d’autres termes, rehash de rehash de rehash … qui, oui, se vend plus.

Reste à voir à quel point ils peuvent étirer la gomme, car si avec The Mandalorian ils ont réussi à réaliser une série des plus intéressantes, tout a une limite et celle de Star Wars et Marvel n’est pas loin d’être atteinte. En revanche, l’arrivée de Star à Disney + est une incitation à prendre en compte, notamment au regard de la concurrence de la plateforme avec des alternatives plus établies comme Netflix, HBO ou Amazon Prime Video.