Dans exactement deux semaines, il arrivera Disney + au Mexique, nous donnant accès à plusieurs séries et films exclusifs de Disney, Pixar, Marvel et plus, le tout en un seul endroit. Maintenant, Le prix de l’abonnement annuel à ce service de streaming a été récemment annoncé, avec une promotion spéciale de pré-lancement.

Bien que pour le moment le prix de l’abonnement mensuel soit inconnu, avoir accès à Disney + pendant un an vous coûtera 1359 pesos mexicains. Cependant, ce prix n’est que temporaire, et sera disponible jusqu’au 16 novembre 2020, un jour avant le lancement de la plateforme dans notre région. De même, sur cette page, vous pouvez déjà vous inscrire pour avoir accès à ce coût réduit et être parmi les premiers à connaître les actualités les plus pertinentes de cette plateforme

Le site Disney + Amérique latine révèle également le fait que Nous aurons accès au service avec des téléchargements illimités sur jusqu’à 10 appareils différents, ainsi que quatre écrans simultanés. Étant donné que le service commencera officiellement dans quelques semaines, il est très possible que dans les prochains jours, le prix de l’abonnement mensuel soit révélé.

Disney + arrivera au Mexique et en Amérique latine le 17 novembre. Nous vous rappelons que la PS5 et la Xbox Series X | S auront cette application dès le premier jour, et ici vous pouvez en savoir plus sur les plates-formes de streaming disponibles sur les consoles Sony et Microsoft suivantes.

