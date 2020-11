Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 13/11/2020 11:12 am

Ça fait un an depuis Disney + est entré dans nos vies. Au cours de cette période, la plate-forme a acquis une grande popularité. Maintenant, grâce au rapport le plus financier de la société de la souris, il a été révélé que ce service compte déjà plus de 70 millions d’abonnés.

Bob Chapek, PDG de The Walt Disney Company, a révélé que Disney + compte déjà plus de 73 millions d’abonnés, et se positionne comme le principal concurrent de Netflix. Voici ce qui a été commenté à ce sujet:

«Je suis heureux d’annoncer qu’à la fin du quatrième trimestre, Disney plus comptait plus de 73 millions d’abonnés, dépassant de loin nos attentes au cours de sa première année seulement. Nous continuons d’observer des tendances positives. La croissance de Disney plus en dit long sur la force de notre propriété intellectuelle, de nos franchises inégalées et de créateurs de contenu incroyables. Lorsque nous examinons notre gamme complète de services de streaming, nous avons dépassé les 120 millions d’abonnements dans le monde. “

En comparaison, Netflix a enregistré plus de 183 millions d’utilisateurs en avril dernier. En revanche, Hulu compte à ce jour 36,6 millions d’abonnés. Considérant que The Mandalorian, l’une des séries les plus populaires de ces dernières années, et des centaines de films de Marvel, Disney, Pixar et Star Wars sont disponibles sur Disney +, ce grand nombre d’utilisateurs ne devrait pas être une grande surprise.

De la même manière, Rappelons-nous que Disney + arrivera au Mexique et en Amérique latine le 17 novembre, donc le nombre d’abonnés continuera d’augmenter. Dans des sujets connexes, WandaVision viendra à ce service l’année prochaine. De même, les utilisateurs de Xbox Game Pass Ultimate bénéficient d’un mois gratuit de Disney +.

Via: GameSpot

