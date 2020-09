Ce vendredi, il y aura un événement qui peut être considéré d’une certaine manière historique pour l’industrie du cinéma et du streaming vidéo, c’est la première de l’action en direct de Mulán by Disney, qui, après avoir échoué à surmonter les défis de la nouvelle norme aux États-Unis et dans d’autres parties du monde, viendra directement sur la plate-forme de streaming de la société Mickey Mouse. Ce serait l’une des premières fois qu’une grande entreprise cinématographique se tournerait directement vers les plateformes de vidéo à la demande pour proposer un film qui peut être considéré comme un blockbuster (comme cela s’est produit dans le cas de Universal’s Trolls World Tour), de sorte que le Les attentes sont intéressantes à la fois pour Disney et pour l’industrie en général.

Qu’arrivera-t-il à Mulan?

Selon Variety, dans un cadre normal et sans pandémie, la première de Mulan avait estimé les revenus du box-office à 750 millions de dollars dans le monde, laissant un bénéfice de 375 millions de dollars pour le studio. Cependant, dans le scénario réel, où il ne pourra pas atteindre les théâtres aux États-Unis et ne pourra le faire que dans certaines parties du monde, les choses ont radicalement changé car il n’y a pas d’estimation claire de bande étant libérée de cette manière. Dans le scénario le plus acceptable, le film devrait pouvoir couvrir au moins les 200 millions de dollars investis dans sa production (sans compter les ressources allouées à la commercialisation). Est-il possible d’atteindre ce chiffre ou un chiffre plus élevé pour avoir un bon retour sur investissement et ainsi atteindre un point important en faveur du streaming?

Dans ce cas, pour percevoir des revenus avec Mulan, il est à noter que Disney prévoit de facturer 29,99 $ supplémentaires sur sa plate-forme aux personnes qui souhaitent voir le film en première sur sa plate-forme Disney + (Plus) immédiatement, car à partir de décembre, il sera accessible. pour tous ceux qui paient déjà pour accéder à la plateforme sans frais supplémentaires. Dans cette optique et en raison de la façon dont elle fonctionnera au moins sur le marché nord-américain, l’un des avantages qu’elle a en sa faveur est que la marque aura le contrôle et, bien sûr, tous les bénéfices qu’elle réalisera de sa première et Jusqu’au mois de décembre, cependant, cela implique que c’est à lui de réaliser de bons chiffres pour son film.

Le streaming est-il un bon pari?

En ce qui concerne combien vous pouvez vous attendre à amasser et si cela serait décisif pour que davantage de studios et de distributeurs se tournent vers le visionnage de vidéos en streaming, tout peut être compris comme un pari avec de multiples considérations et la référence la plus proche que vous avez pour faire une estimation est le cas du film Trolls World Tour mentionné ci-dessus sorti Universal et DreamWorks.

Avec ce film, qui peut également être considéré comme l’arrivée d’une grande première au streaming vidéo par un grand studio, les chiffres étaient certainement intéressants. Revenant à nouveau aux informations publiées par Variety, il est à noter que les personnes impliquées ont amené le contenu à la location numérique au coût de 19,95 $ (10 $ de moins que ce que Disney prévoit de facturer à Mulan) avec lequel ils ont atteint la somme de 77 millions de dollars en chiffre d’affaires en 3 semaines, bien que basé sur une retenue d’environ 80% des frais de location numérique, Trolls World Tour aurait probablement levé près de 100 millions de dollars sur près de 5 millions de dollars de locations numériques par les entreprises. auditions.

Un chiffre proche du précédent est ce que Disney pourrait indiquer avec Mulan, cependant, divers facteurs entrent en considération pour son cas, par exemple, d’une part le fait que le contenu sera limité à sa plateforme de streaming, qui ce qui limite le nombre de personnes qui peuvent voir la bande (au moins légalement et payant), bien que cela puisse aussi être un élément qui conduit à la génération de plus d’abonnements. Et si le nombre d’abonnés dont il dispose n’est pas négligeable (plus de 60 millions aujourd’hui), on ne peut estimer qu’absolument tout le monde paiera les 29,99 $ supplémentaires qu’il facturera pour le voir. En cas d’atteindre le même chiffre que Trolls World Tour en 3 semaines, compte tenu du coût du loyer, Disney récolterait environ 149 millions de dollars de sa plate-forme pendant cette période plus ce qui est ajouté du box-office où il peut être exposé. la bande dans le monde entier.

Selon les médias, pour suivre son investissement (les 200 millions de dollars), Mulan doit être acquis par au moins 6,7 millions de comptes soit 11% du nombre actuel d’abonnés qu’il a sur Disney +, tandis que que pour ses attentes globales avant la pandémie, il faudrait le louer pour un peu plus de 25 millions. Divers analystes estiment que Disney pourrait facilement atteindre 6,7 millions de comptes avec ce film en tenant compte du fait qu’il s’agit d’une histoire déjà connue et populaire parmi le public, en particulier ceux qui ont grandi dans les années 90, cependant, on ne sait pas encore ce qui va se passer exactement. . La seule certitude que nous avons, c’est que ce sera un événement historique pour l’industrie.

D’un autre côté, cet événement est un reflet de plus de la façon dont l’industrie du divertissement a changé rapidement en raison de la pandémie.Il y a des mois, l’idée de présenter une première aussi importante en dehors des cinémas semblait irréelle et maintenant elle peut être prise comme référence. le cas de Disney. Bien sûr, il est possible de souligner que l’entreprise aura depuis longtemps écarté l’idée d’approcher ses estimations pré-pandémiques, cependant, ils ne voient pas ce changement de distribution comme quelque chose de négatif, c’est plutôt une expérience qui leur permettra savent combien ils peuvent réaliser en termes de revenus et d’abonnés pour le streaming et dont de nombreuses autres entités du secteur peuvent apprendre.