Disney +, le grand pari du géant américain du divertissement en tant que plateforme de vidéo à la demande (VOD), vient de terminer sa première année d’activité ces jours-ci. Il l’a également fait, dépassant de loin les propres estimations de l’entreprise, bien que ces données aient une astuce et que les prévisions de croissance du service ne soient pas si claires.

C’était le 12 novembre de l’année dernière lorsque Disney + a été lancé aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas. Une semaine plus tard, il a fait de même en Australie et en Nouvelle-Zélande et ce n’est que le 24 mars 2020 que la plateforme a ouvert ses portes dans la plupart des pays d’Europe, y compris en Espagne. Il l’a fait soutenu par un catalogue plein de grandes franchises et de titres classiques, avec le double avantage que cela signifie: tout son contenu est très populaire, mais il est également très apprécié à quelques exceptions près.

Mais la proposition Disney + semblait fonctionner à ses débuts et continue de le faire. Et nous disons regarder, car le diable est dans les détails. A savoir: en avril, Disney + a dépassé les 50 millions d’abonnés; En août, Disney a annoncé plus de 100 millions d’abonnés répartis sur toutes ses plates-formes de VOD, dont ESPN, Hulu et celle à portée de main, Disney +, finalement la plus populaire de toutes avec 57,5 ​​millions d’abonnés.

L’entreprise prétend maintenant avoir atteint le 73,7 millions d’abonnés sur Disney +, ajoutant un total de 120 millions d’abonnés à leurs services de streaming ensemble. En d’autres termes, Disney + prend une grande partie de la croissance pour lui-même. Les prévisions de croissance qu’ils envisageaient dans l’entreprise uniquement pour Disney + au cours des cinq premières années d’activité se situaient entre 60 et 90 millions d’utilisateurs.

Vu comme ça, le succès de Disney + semble incontestable, mais il semble intéressant de le souligner, car il y a un nombre indéterminé, mais certainement important d’abonnés qui sont là. à travers toutes sortes de promotions dans de nombreux cas liés à des packages de contenu d’entreprises de télécommunications. Forfaits avec une date d’expiration et avec une continuité incertaine, une fois que vous devez payer la mensualité de votre poche.

Il ne semble pas non plus que des expériences comme celle menée avec Mulan aient donné un coup de pouce significatif aux chiffres de Disney +, il sera donc nécessaire de voir comment la plate-forme se termine en 2020 et comment elle se développera en 2021, puisqu’elles ne devraient pas seulement commencer à se lancer des contenus plus originaux issus de franchises réputées: la situation sanitaire – qui aura également eu un effet sur la croissance du streaming – laisse peu de possibilités d’exploiter les sorties en salles.

Nous devrons donc voir comment Disney + s’adapte aux circonstances, comment il fait face à la concurrence, qui est beaucoup et qui se presse partout, y compris le contenu pour toute la famille, et combien de tous ces millions d’abonnés il obtient. rester attaché. Le prochain test décisif aura lieu ce Noël avec la première de Soul, le nouveau film de Pixar.