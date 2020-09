À à partir du 4 septembre prochain sur Disney +, il sera disponible pour le visionnement de Mulan. Le film d’action réelle est basé sur l’ancienne légende chinoise dédiée à Hua Mulan. La nouvelle version est en fait un remake de cela re-propose le 36e Disney Classic du même nom dans une touche moderne produit en 1998.

L’intrigue n’a pas subi de changements majeurs par rapport à la version animée et à la légende originale. La Chine est menacée par l’arrivée des envahisseurs du Nord et se prépare donc à la guerre. L’empereur décide d’appeler tous les hommes de la nation aux armes mais Mulan prend secrètement la place de son père malade.

la fille il doit se faire passer pour un homme pour ne pas déshonorer sa famille et surtout ne pas être exécutée. Les défis pour Mulan sont plus difficiles que prévu, mais grâce à sa détermination et à sa volonté, elle pourra devenir une excellente guerrière et sauver la Chine.

La nouvelle action en direct dédiée à Mulan est prête à faire ses débuts sur Disney +

Le titre sera disponible sur Disney + à partir du 4 septembre mais pour le voir, une condition doit être respectée. Utilisateurs intéressés par un aperçu de Mulan, devra activer l’accès VIP. Cette option a un coût de 21,99 € et vous permet d’acheter le titre en avant-première et de pouvoir le voir autant de fois que vous le souhaitez.

Pour tous les abonnés Disney +, Mulan sera disponible sans frais supplémentaires à partir du 4 décembre prochain. Pour pouvoir le voir parmi les titres inclus dans l’abonnement, vous devrez attendre trois mois.

Le choix de privilégier une vision avant-première est dicté par le fait que Mulan était initialement censée faire ses débuts au cinéma. Malheureusement, en raison de la pandémie mondiale, Disney a décidé de modifier ses plans et de le proposer directement sur sa plateforme de streaming.

Ci-dessous vous pouvez voir la bande-annonce du nouveau live-action dédié à Mulan.