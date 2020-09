Les fans de Marvel ont été choqués vendredi dernier d’apprendre que Chadwick Boseman est décédé après avoir combattu le cancer du côlon pendant quatre ans.

Peu de gens étaient au courant de l’état de santé de l’acteur, même s’il a tourné certains de ses films les plus emblématiques pendant cette période, y compris Black Panther et deux films Avengers.

L’acteur était convaincu qu’il irait mieux et jouerait dans la suite de Black Panther qui devrait commencer à tourner en mars.

Disney a des options limitées sur la façon de procéder au développement de Black Panther 2, et la mort prématurée de Boseman aura un impact sur d’autres croisements MCU.

Alors qu’il tournait certains des films les plus importants de sa carrière, Chadwick Boseman luttait en secret contre le cancer du côlon, a découvert le monde il y a quelques jours. Malheureusement, nous avons tous appris la nouvelle de la manière la plus triste possible la semaine dernière, alors que la Black Panther et 42 étoiles sont décédées après quatre ans de lutte contre la maladie.

Un rapport indique que le patron de Marvel, Kevin Feige, a découvert l’état de Boseman le jour même de son décès, l’acteur n’ayant pas partagé les détails de son diagnostic avec de nombreuses personnes dans l’industrie. Boseman aurait été convaincu jusqu’à environ une semaine avant sa mort qu’il allait vaincre le cancer et cherchait à commencer les préparatifs de la suite, qui devait commencer à tourner en mars. En conséquence, Marvel a maintenant du mal à décider comment procéder avec les plans de développement de Black Panther 2, dont la date de sortie est 2022.

Selon The Hollywood Reporter, Feige a reçu un e-mail urgent concernant Boseman le 28 août. Au moment où l’exécutif de Marvel a lu le message une heure plus tard, Boseman était déjà mort.

Une source a déclaré à THR que l’acteur de 43 ans était devenu visiblement maigre ces derniers mois. Mais il était convaincu qu’il retrouverait le poids à temps pour la suite. L’acteur allait commencer à préparer la suite ce mois-ci.

Ryan Coogler, qui a écrit et réalisé le premier film et qui dirigera également la suite, a confirmé qu’il avait travaillé sur le scénario de Black Panther 2. «J’ai passé l’année dernière à préparer, imaginer et écrire des mots pour lui dire que nous n’étions pas destinés à voir. Cela me laisse brisé de savoir que je ne pourrai plus regarder un autre gros plan de lui sur le moniteur ou marcher vers lui et lui demander une autre prise », a écrit Coogler après la mort de Boseman.

Disney traite maintenant le chagrin de la perte d’un être cher, mais fait également face aux réalités d’aller de l’avant. Des sources disent que l’entreprise se concentre sur le chagrin pour le moment, pas sur la suite.

Le premier film de la franchise s’est avéré être un énorme succès pour Marvel. Le film a été le premier film MCU à mettre un personnage noir au centre de l’histoire, et Boseman a livré une performance remarquable. L’acteur a fait ses débuts en tant que T’Challa / Black Panther avant cela, dans le pivot Captain America: Civil War qui a mis en mouvement Black Panther et les deux derniers films des Avengers. Boseman a également joué dans les deux.

L’actrice Letitia Wright joue la sœur de T’Challa, Shuri, dans les films Marvel MCU. Source de l’image: Marvel Studios

Malgré cet emploi du temps chargé, Boseman n’a jamais partagé de détails sur sa bataille contre le cancer avec qui que ce soit à Disney ou à l’équipe de Black Panther. Seules quelques personnes en dehors de sa famille savaient qu’il était malade, avec des degrés divers de connaissances sur la gravité de la maladie.

L’avocat du financement du cinéma, Schuyler Moore, a déclaré à THR qu’une star de Marvel ne nécessiterait pas d’examen médical à des fins d’assurance. « Les grands studios ne sont pas souvent [get] obligations d’achèvement », a déclaré Moore. «Ils sont plus répandus dans le monde du cinéma indépendant. Parfois, les grands studios chercheront à assurer un acteur en particulier, mais ils ont généralement une raison particulière de le faire. Sinon, les studios assumeront le risque [of sickness or death]. »

Bien que Disney ne soit peut-être pas prêt à révéler ses plans concernant la suite de Black Panther pour le moment, il devra aborder la question dans un proche avenir. La société a quelques options disponibles pour expliquer la disparition de T’Challa du MCU. Une option impopulaire est de remplacer Boseman par un autre acteur qui jouerait T’Challa. Mais un tel résultat entraînera certainement de nombreuses critiques. T’Challa de Boseman est si emblématique pour le MCU que vous ne pouvez pas donner le rôle à qui que ce soit. L’autre solution est plus simple. La soeur de T’Challa, Shuri, jouée par Letitia Wright, serait la prochaine en lice à prendre le relais des Black Panther. Un tel mouvement est déjà attendu, car c’est ce qui se passe dans les bandes dessinées.

Le rapport note également que la mort de Boseman se répercutera sur l’ensemble du MCU, car Black Panther devait apparaître dans d’autres films interconnectés. Cela se produira probablement encore, bien que ce soit un Wakandan différent sous cette armure.

