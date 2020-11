Disney Plus sera disponible avec Xbox Game Pass Ultimate, mais sous conditions

Microsoft a officialisé ce qui était une rumeur depuis quelques heures, le Disney + arrivée à l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate. La société l’a annoncé aujourd’hui et a détaillé les conditions de cette offre, car il ne s’agit pas d’une inclusion complète dans l’adhésion, mais d’une promotion afin que les utilisateurs puissent essayer le service de vidéo à la demande Disney Plus.

Désormais, les membres Xbox Game Pass Ultimate qui sont nouveaux sur Disney + pourront demander la période d’essai de 30 jours via la section Récompenses de leur console Xbox, avec l’application Xbox sur Windows 10 ou via l’application Xbox Game. Passez sur iOS et Android.

Cela signifie que cette offre est uniquement pour nouveaux abonnés Disney +, obtenant ainsi l’accès à un Période d’essai de 30 jourss. Avec cela, ils pourront tester le service sur Xbox One et sur les nouvelles Xbox Series X et Series S.Cette promotion sera limitée par la disponibilité géographique de Disne + et les membres qui en profiteront pourront le réclamer et les activer jusqu’au 31 janvier.

Disney + est disponible sur Xbox One et bientôt sur Xbox Series X et Series S, vous pouvez donc télécharger l’application via le Microsoft Store. Les membres peuvent réclamer et activer la période d’essai jusqu’au 31 janvier. Une fois la période d’essai passée, le service renouvellera automatiquement l’abonnement de 6,99 € par mois jusqu’à son annulation.

N’oubliez pas que vous pouvez connaître toutes les premières et toutes les sorties de Disney + chez One-Tech, où nous vous informons des versions mensuelles et hebdomadaires.