Orange monte dans le train 5G en Espagne. L’opérateur orange a annoncé ce lundi le lancement commercial de son nouveau réseau, qui sera opérationnelle dans une sélection de villes espagnoles à partir d’aujourd’hui.

Clients vivant dans Madrid, Barcelone, Valence, Séville ou Malaga Ils pourront se connecter au nouveau réseau à haut débit sans aucun coût supplémentaire et quel que soit le tarif qu’ils auront contracté. La seule exigence est d’avoir un appareil compatible avec cette nouvelle technologie.

Dans cette première phase, Le réseau d’Orange fonctionnera sur la bande 3,6-3,8 GHz, le seul présenté à ce jour par le gouvernement espagnol. L’entreprise s’assure que son réseau couvre 30% des cinq villes citées. Les zones exactes dans lesquelles l’opérateur offrira une couverture sont les suivantes:

Madrid: La couverture 5G sera principalement concentrée à l’intérieur de la M-30, bien qu’il y ait des quartiers et des districts à l’extérieur qui pourront également profiter de la couverture 5G: Hortaleza, Ciudad Lineal, San Blas, Puente de Vallecas, Aluche et Campamento. À Pozuelo de Alarcón, la couverture 5G sera également disponible.

Barcelone: la couverture de la ville sera concentrée principalement au sud de la Diagonal, bien qu’elle s’étendra à certains quartiers tels que Gràcia, Clot, Sant Martí et la région de Meridiana. La couverture 5G sera également disponible dans une partie du

Zone franche (Mercabarna).

Valence: La couverture 5G sera présente dans une bonne partie de la commune, de Beniferri, Benimaclet et Benicalap au nord jusqu’à la ligne qui marque le V30 au sud.

Séville: la couverture sera principalement concentrée dans le centre (à l’intérieur de l’ancien mur, assurant une couverture dans les zones des deux rives du Guadalquivir, à la fois à Triana et Los Remedios ainsi que dans la vieille ville) ainsi que sur Isla de la Cartuja.

Malaga: La couverture de la ville de Malaga s’étendra de la plage de la Malagueta à l’autoroute de Cadix, en suivant le littoral, en couvrant le centre historique de la ville jusqu’à Martiricos. Suivant l’axe de l’Avenida de Andalucía, la couverture s’étendra au campus de Teatinos.

Dans les prochains mois, l’opérateur augmentera le nombre de villes dans lesquelles il propose cette connectivité à ses clients. Il améliorera également progressivement la couverture dans les villes où il propose initialement la 5G.

Orange est le troisième opérateur à lancer son réseau 5G en Espagne

Image: David Ortiz.

La 5G commence à décoller en Espagne. L’année dernière, Vodafone a ouvert l’interdiction en activant son propre réseau. Cependant, c’est au cours de ces derniers mois de 2020 que l’avancée vers cette nouvelle technologie s’est considérablement accélérée.

La semaine dernière, Movistar a annoncé le démarrage de son propre réseau dans le but de couvrir 75% de la population avant 2021. Les seuls acteurs qui manquaient pour effectuer un mouvement de ces caractéristiques étaient Orange et MásMóvil, qui disposent de licences pour l’utilisation de bandes 5G.

Désormais, La rapidité avec laquelle les trois principaux opérateurs étendent la couverture 5G dans toute la géographie espagnole sera décisive. Movistar a l’intention d’offrir une couverture 5G à 75% de la population avant la fin de cette année. Orange, en revanche, n’a annoncé aucun objectif à cet égard.

Un autre facteur à considérer sera la manière dont les opérateurs déploient leurs réseaux 5G à ces premiers stades. Movistar, par exemple, combinera la bande 3,5 GHz avec la technologie DSS (partage dynamique du spectre), qui permet d’utiliser à la fois les bandes et l’infrastructure dédiée à la 4G pour offrir des services 5G. Ce type de raccourci technique permettra une augmentation rapide de la couverture 5G. Au fil du temps, l’entreprise implémentera la version autonome de la 5G sur son réseau, ce qui offrira des gains plus importants en termes de bande passante et de latence.

Actuellement vous pouvez acheter divers mobiles 5G en Espagne, bien que la plupart d’entre eux aient un coût relativement élevé. Cependant, on s’attend à ce qu’au cours des prochains mois, des modèles moins chers compatibles avec ce nouveau réseau soient présentés.

