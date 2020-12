Comme d’habitude chaque année, Spotify a préparé la liste personnalisée des plus joués en 2020. Bien que cette fois, cela surprenne depuis la plateforme a créé une histoire commémorative avec des informations musicales, écouter des données et même des questions.

Faites-vous partie de ceux qui utilisent régulièrement Spotify pour écouter de la musique? Alors sûrement la plate-forme vous aura accompagné tout au long de 2020, car quelle année nous aurions eue sans cette musique capable de nous remonter le moral, de nous faire sourire et, pourquoi pas, aussi pour toutes les chansons que nous avons entendues en compagnie même de loin. Alors vous prenez déjà le temps: appuyez sur le bouton ‘play’ dans le plus écouté de 2020, il est déjà disponible sur votre Spotify.

Playlist et histoire avec les plus écoutés en 2020

Histoire avec le plus écouté en 2020

Il y a quelques jours, nous avons fait écho aux Stories sur Spotify, le phénomène qui a commencé sur Snapchat et qui a été copié par la plupart des applications. Eh bien, le nouveau ‘top’ des plus écoutés sur Spotify vient de la main d’un Story avec une multitude de données liées aux reproductions tout au long de l’année. Il est clair que nous n’allons pas échapper aux Stories sur la plateforme.

«Qu’as-tu écouté en 2020?», c’est le titre de l’histoire en question. Actuellement ancrée à Spotify Home, à travers l’histoire, la plate-forme raconte à chaque utilisateur comment son année s’est passée en termes de chansons, d’artistes, de genres et même de décennies, le tout par priorité autour du nombre de fois où le contenu est passé. joueur.

Quelles ont été les chansons les plus écoutées, quels artistes ont été joués le plus souvent, quels sont les genres qui ont attiré le plus d’attention, le nombre d’artistes découverts, quelle décennie a prévalu sur les autres … Et même un petit concours, le tout sous la forme de Story: Spotify a réalisé son propre contenu aussi attractif qu’original. Bien que oui, vous devez lire l’histoire du début à la fin pour ajouter la liste de lecture avec la plus écoutée de 2020 à la bibliothèque. Oui ne peut pas avancer dans l’histoire elle-même.

La playlist 2020 la plus écoutée peut être ajoutée à la bibliothèque à partir de l’histoire de Spotify

Vous ne voulez pas voir toute l’histoire pour accéder à la playlist? Pas de problème: cliquez sur ce lien et vous accéderez à votre top 2020 sur Spotify. De plus, vous aurez accès aux tubes que vous avez manqués et aux «tops» les plus écoutés dans le monde et dans votre pays.

Partagez ce que vous avez le plus écouté en 2020 sur Spotify: la liste de vos chansons préférées est disponible