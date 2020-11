Certains écrivains ont répété au cours de leur carrière qu’ils ne faisaient que des choses pour écrire sur eux. À l’ère du numérique, un autre phénomène se produit, qui n’affecte pas les écrivains en particulier, et affecte les masses en général. Nous vivons chaque instant pour le partager, de la galerie de nos smartphones aux réseaux sociaux. Photos, vidéos et tout souvenir. Si vous ne le partagez pas, c’est comme si vous ne le partagiez pas.

C’est pourquoi un disque dur est indispensable, un accessoire pour stocker toute la nostalgie. Et nous devons être préparés. quel meilleur remède que de se souvenir de nos vacances en rêvant qu’elles reviennent. Pour cela, les disques durs sont notre meilleur allié. L’espace parfait pour stocker toutes nos photos et vidéos, afin qu’elles soient en sécurité et que nous puissions toujours les visiter. Avec ce texte Nous proposons une sélection des meilleurs disques durs du marché. Vous vous en souviendrez!

le prix par gigaoctet, la connexion USB, la vitesse de lecture, le design, le poids, la qualité des matériaux et sa garantie seront quelques-uns des détails que nous prendrons en compte lors du choix.

Disque dur WD My Passport

Le disque dur WD My Passport

L’une des options préférées des amateurs de technologie, et en particulier des collectionneurs d’images. Ce disque dur Western Digital est une valeur sûre lorsqu’il s’agit d’obtenir ce type de produit. Avec un taille idéale, disponible en huit couleurs, port USB 3.0 et logiciel complet qui font du WD My Passport une alternative spectaculaire.

Vos clients se démarquent que ce disque dur est fiable, rapide et très silencieux, et fonctionne parfaitement pour la sauvegarde et la protection des fichiers. Ses versions vont de 1 To à 4 To, parmi lesquels son prix fluctue. Le WD My Passport est une option très économique, puisque nous pouvons le trouver sur le marché pour des chiffres proches de 60 € (dans sa version 1 To). Les experts disent que c’est le disque dur le mieux construit, notant sa vitesse exceptionnelle lorsqu’il s’agit d’effectuer des tâches. Avec le WD My Passport, tous vos fichiers seront entre de bonnes mains. Et surtout, vos souvenirs aussi.

Disque dur Seagate Expansion

Le disque dur Seagate Expansion

Une autre des alternatives les plus réussies sur le marché des disques durs. Sa renommée vient d’avoir l’une des vitesses de lecture les plus élevées, un facteur différentiel pour travailler avec des fichiers. Ses consommateurs rapportent l’attrait de son design, car il est dynamique et léger. Le disque dur Seagate Expansion est le plus indiqué si vous comptez emporter votre disque dur avec vous.

Celui que nous proposons dans ces lignes est un pari fiable à un prix très compétitif, puisque nous pourrons accéder à votre achat pour environ 60 € (dans sa version 1 To). Le disque dur Seagate Expansion permet un transfert de données rapide grâce à la connexion USB 3.0. Et il se distingue comme une solution de stockage facile à utiliser; Il est facile à installer et vous pouvez commencer à enregistrer vos fichiers numériques dès le premier instant. Pour vous donner une idée, ce disque dur dans son modèle 1 To, il nous permettra d’économiser jusqu’à mille heures de vidéo numérique, 250 films de 2 heures en qualité DVD, plus de 320 000 photos et près de 17 000 heures de musique numérique. Une quantité capitale de contenu dans un produit très léger et pratique.

Disque dur Toshiba Canvio

Disque dur Toshiba Canvio

Parmi le public technologique, il est reconnu comme le meilleur bon marché. Avec un design sobre, en noir, compact, léger et très efficace. Il présente également parmi ses principales caractéristiques sa vitesse de lecture, comme nous l’avons évoqué avec le Seagate Expansion. Le disque dur Toshiba Canvio se trouve à moins de 60 € sur le marché et brille par sa simplicité d’installation, cela nous facilite la tâche dès le début. En connectant votre câble micro USB 3.0 et en vérifiant le câble, le voyant s’allume.

Ce disque dur reconnaît chaque ordinateur sans avoir besoin d’installer de programme, bien que cela lui fasse perdre l’option d’enregistrement automatique des fichiers. Le modèle auquel nous avons affaire de la marque japonaise Toshiba se distingue également par son silence, puisque les vibrations émises par l’appareil sont pratiquement imperceptibles. Rien ne chauffe pendant que vous travaillez et avec sa capacité de 1 To, il nous permet de stocker des fichiers sans fin. Enfin, il faut dire que le Canvio est équipé du système NTFS utilisable sous Windows. Quant à ses faiblesses, il nécessite un formatage pour être utilisé sur Mac et ne fournit pas de logiciel.

Disque dur Silicon Power Armor A60

Le disque dur Silicon Power Armor

Ici, nous vous présentons un disque dur très particulier. Le Silicon Power Armor A60 a la réputation d’être le profil idéal pour les aventuriers. Grâce à sa conception robuste et résistante, à la fois à l’eau et aux chocs, avec des modèles renforcés et des couleurs vives. Caractéristiques très marquées pour un profil très segmenté. Les vacances les plus folles seront enregistrées sur cet appareil.

Le disque dur Silicon Power Armor A60 il est conçu pour voyager avec lui. Il garde la particularité d’avoir été créé par le laboratoire d’essais des équipes en développement de l’armée américaine, afin de garantir la solidité du produit. Il dispose d’un connecteur USB 3.0 et présente ses bords arrondis, mais ce disque dur présente également certains inconvénients. Il s’agit d’un appareil externe sans logiciel, bien qu’en téléchargeant le programme SP Widget, vous pourrez effectuer une sauvegarde synchronisée de vos données. Et il ne brille pas pour sa vitesse, étant un disque dur plus lourd. Son prix est d’environ 75 €, un chiffre très abordable pour ce produit pour les aventuriers.

Disque dur Samsung SSD T5

Le disque dur Samsung SSD T5

Si nous optons pour un disque dur dans lequel le excellence, efficacité et qualité, ici nous avons l’option gagnante. Le Samsung SSD T5 est le haut de gamme de ces appareils, avec tous les extras qu’un disque dur peut offrir. Il présente un design élégant, est incroyablement rapide et très silencieux. Ses caractéristiques font monter le prix, Qui est situé environ 195 €, un chiffre justifié. Si vous recherchez l’un des disques durs les plus efficaces et les plus sophistiqués, le Samsung SSD T5 ouvre la voie.

Cet appareil est une merveille. Compact et très résistant, car il surmonte les chutes jusqu’à deux mètres de hauteur, mais également adapté pour que vous puissiez le transporter dans votre poche. Offert en deux couleurs: bleu pour ses versions 250 et 500 Go et noir pour les versions 1 et 2 TB. Il a une connectivité si avancée qu’il est USB-C, bien qu’il dispose d’un adaptateur USB 3.0 classique. Il apporte une nouvelle génération de mémoire, ce qui le distingue des autres disques durs, avec lesquels vous obtenez des vitesses de lecture incroyables. Il est formaté pour une utilisation sans problème sur Windows et Mac, et il ajoute les taux de transfert les plus rapides du marché. Et tout cela en respectant le maximum de silence. Le disque dur Samsung SSD T5 est un joyau technologique sur lequel il vaut la peine de miser. Vous pourrez montrer tous les souvenirs du monde!

Disque dur LaCie USB Drive

Le disque dur LaCie Porsche Design

Du haut de gamme au milieu de gamme. Le disque dur LaCie répond à tous les besoins, de la conception à Compatibilité Windows et Mac.

Quant à la connectivité, elle vous permet une connexion Micro USB 3.0 et associez-le à Time Machine pour effectuer des sauvegardes automatiques. Fonctionne à un très bonne vitesse de lecture et de transfert de données (625 Mo par seconde) et est présenté comme une alternative sophistiquée sur le marché. Son prix est compétitif si vous souhaitez acheter un disque dur de qualité.

Disque dur Western Digital My Book Duo

Le disque dur Western Digital My Book Duo

On se retrouve avec un produit haut de gamme. Le disque dur qui stocke tout, dans un espace presque infini. Il offre des détails infinis: grande vitesse de traitement, facile à entretenir et comprend plusieurs programmes pour fonctionner avec lui. Si vous rêvez de pouvoir sauvegarder chacun de vos souvenirs, vous devez vous procurer le disque dur Western Digital My Book Duo.

Son seul inconvénient est qu’il est moins portable que les autres, mais son énorme capacité de stockage justifie tout. Et son prix est plus que justifié, puisque ce disque dur dans sa version 4 To coûte environ 175 €. Si vous voulez avoir le maximum d’espace de stockage, c’est votre disque dur.

