Dites adieu au Cyber ​​Monday avec ces offres exceptionnelles, avec une réduction de 400 € sur un projecteur LG CineBeam

Parce qu’il est situé juste à la fin du Black Friday, le Cyber ​​lundi Vous n’avez pas le même niveau d’intérêt ou de surprise qui pourrait être suscité lors du Black Friday en novembre; Mais pour cette raison, nous ne devons pas nuire à ce que nous pourrions nous trouver mis à l’écart pendant ce lundi exceptionnel, car cela garde généralement l’étrange surprise. Incarnant ces surprises que nous avons trois offres exceptionnelles que nous voulons utiliser comme touche finale pour notre campagne, trois articles en principe non liés, mais qui trouvent leur place dans le monde des jeux vidéo, l’un d’eux étant conçu pour une partie dudit monde, et les deux autres parfaitement utilisables pour l’activité de jouer lui-même. Nous parlons du volant de simulation Thrustmaster T150, du projecteur LG CineBeam HU70LSB et de l’ordinateur portable Asus TUF Gaming A15.

Thrustmaster T150 Pro

Le premier de ceux nommés fait partie de la famille de périphériques spécialisés de Thrustmaster, c’est le modèle destiné à la console Sony, compatible avec le mode de compatibilité PS3, PS4 et PC; Dans chacun de ces systèmes, il bénéficie du système Force Feedback de la société, connu des amateurs de titres de course de simulationistes pour offrir une bonne sensation à des prix raisonnables, une fonctionnalité qui est augmentée avec son offre actuelle.

Achetez le pédalier Thrustmaster T150 Pro + T3PA pour 179,99 euros (Prix d’origine 249,99 euros)

LG CineBeam HU70LSB

Le deuxième élément, sans aucun doute le plus cher de cette liste et l’un des éléments les plus chers que nous ayons couvert tout au long de la campagne, est le projecteur LG CineBeam HU70LSB, un modèle qui bénéficie d’une résolution native de 3840 x 2160 pixels. , a atteint ce que nous appelons habituellement 4K ou UHD, et ce, avec 1500 lumens. Comme les téléviseurs de la société asiatique, ce projecteur est compatible avec WebOS, en plus d’avoir une compatibilité totale avec le HDR10 et les modes de jeu à utiliser comme écran principal avec nos consoles et systèmes. Pour tout cela, son prix est très élevé, mais il bénéficie désormais d’une réduction considérable.

Achetez LG CineBeam HU70LSB pour 1499,99 euros (Prix d’origine 1899,99 euros)

Asus TUF Gaming A15

Enfin, nous avons voulu mettre rapidement en avant cet ordinateur portable Asus, spécifiquement de sa série TUF Gaming A15, dont nous souhaitons souligner la présence d’un processeur i5-10300H associé à une GTX 1650 pour un prix inférieur à 800 euros grâce à son offre, laissant très peu de modèles sur un pied d’égalité dans les comparaisons prix-performances. Son prix actuel est, précisément, d’environ 749,99 euros.

Acheter Asus TUF Gaming A15 pour 749,99 euros (Prix d’origine 899,99 euros)

Avec cela, nous clôturons enfin notre campagne de vente qui a débuté la semaine dernière avec le Black Friday, son avant-première, sa couverture et maintenant le Cyber ​​Monday; Nous espérons sincèrement que certaines des offres que nous avons mises en avant tout au long de ces jours vous ont été utiles.

