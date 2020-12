Un nouveau canapé Pokémon Ditto arrive sur le marché

Si vous pensez avoir vu tous les articles inspirés du personnages et créatures de Pokémon, vous vous trompez. À la joie de beaucoup, un canapé en forme de Pokémon Ditto, rejoint le gigantesque gamme de produits de la saga.

Savoir plus: Transformez vos Pokémon préférés en personnes, pouvez-vous deviner ce qu’ils sont?

Et il est déjà courant de voir de beaux et confortables animaux en peluche Pokémon, cependant, la société a surpris ses fidèles adeptes avec le nouvelle ligne de canapés pour embellir votre intérieur.

Ce mobilier confortable inspiré de Pokémon Ditto est ce dont votre pièce a besoin

Tel que discuté plus haut, La société Pokémon a officialisé la vente d’incroyables et confortables canapés inspirés des créatures Pokémon, et a commencé la distribution avec Idem, une créature de type normal de la série. Le produit sera rempli de perles de mousse de polystyrène et d’uréthane.

La franchise Pokémon a un nouveau canapé Ditto

Il le prix de ce canapé individuel sera de 206,37 euros et vous pouvez faire l’achat sur la page officielle de item.rakuten. Malheureusement, ce ne sera que disponible pour la région Japon, et malgré le fait qu’il soit à l’autre bout du monde, c’est toujours un pièce parfaite pour décorer une pièce et le salon de votre maison.

Image vedette | Item.rakuten

Autres objets Pokémon que vous aimerez