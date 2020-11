Fruit Ninja est l’un des jeux mobiles les plus populaires depuis sa création, ayant accumulé plus de 1,6 milliard de téléchargements. Dix ans plus tard, HalfBrick Studio, ses créateurs, viennent de lancer son successeur: Fruit Ninja 2, maintenant disponible sur Google Play et l’App Store.

La saga des coupeurs de fruits se poursuit dans une refonte qui comprend plus de mini-jeux, du contenu à débloquer au fur et à mesure de votre progression, nouveau personnages, batailles contre d’autres personnages et beaucoup de fruits en attente d’être coupés.

Le ninja coupeur de fruits revient

Depuis la création originale de Fruit Ninja, il y a dix ansHalfBrick Studio, également derrière d’autres bombes comme JetPack Joyride, a conservé le jeu original avec différentes mises à jour, à tel point qu’à un moment donné, il a été déployé sur Fruit Ninja Classic, payant et plus similaire à la version originale.

Le jeu le plus célèbre de couper des fruits avec votre doigt a enfin une suite officielle, en conservant une grande partie des éléments de l’original, avec un ajout plus typique aux jeux d’aujourd’hui, tels que ligues, événements et batailles entre joueurs.

Bien sûr, la base n’a pas changé, et l’objectif principal – au-delà des nouveaux mini-jeux qui ont été inclus – est couper rapidement et efficacement les fruits volants grâce à des traces agiles avec le doigt, avec différents modes de jeu tels que arcade, zen ou classique.

Fruit Ninja 2 est maintenant disponible sur Google Play et sur l’App Store, étant un jeu gratuit, bien qu’avec des achats intégrés avec lesquels vous pouvez acheter des gemmes et un abonnement de saison.

Fruit Ninja 2 – jeux d’action et amusants

