Wallapop peut devenir une jungle sans loi pour quelqu’un qui veut vendre son téléphone ou tout autre gadget, mais ne vous inquiétez pas: si vous suivez ces conseils, vous pouvez vendre avec toutes les garanties, rapidement et obtenir le meilleur prix en retour.

Avec Noël et le renouvellement plus que possible des téléphones portables et autres accessoires, il est temps de leur donner une seconde vie à payer partiellement l’achat de. Car, s’ils ont encore une utilité, pourquoi ne pas les vendre pour Wallapop? Si l’appareil fonctionne bien, ne présente aucun dommage physique et est suffisamment à jour, vous pouvez toujours économiser de l’argent sur le changement. Et aujourd’hui je vous propose dix astuces qui ont été très utiles pendant des années dans la seconde main, tant à l’achat qu’à la vente.

1. Découvrez la valeur de vente moyenne

Ceci est essentiel avant de vendre quelque chose: vous devez savoir dans quelle fourchette de prix se déplace la seconde main pour le produit que vous téléchargez. Le but est d’obtenir une vente équitable; par conséquent, vous vendrez sûrement plus rapidement si vous ne marquez pas un coût excessif. Et quelque chose de similaire se produit dans la direction opposée: seulement si vous trouvez le prix moyen vous éviterez de perdre de l’argent en téléchargeant le produit sur Wallapop.

Faites une recherche dans l’application de seconde main elle-même, renseignez-vous sur eBay, plongez dans les forums et pages spécialisées … Plus vous vous informez, plus votre vente sera précise. Et améliorez vos résultats.

2. Prenez votre temps avec les photos

Vous savez déjà combien vaut votre produit d’occasion, du moins de manière générique. Alors maintenant, il est temps de préparer le contenu qui fait le crochet; photographies et texte descriptif. L’un et l’autre doit être précis, de qualité et descriptif.

Essayez de prendre des photos du produit lorsqu’il y a suffisamment de lumière, assurez-vous que l’appareil photo a une qualité suffisante, photographiez le produit sous tous ses angles et capture clairement les défauts potentiels. Une bonne partie de la vente est une conséquence de la qualité des images qui accompagnent le fichier Wallapop.

Essayez de bien refléter les défauts des photographies: vous économiserez de nombreuses questions et la sécurité du projet

Une fois les photos prises, essayez de les éditer pour améliorer au maximum leur apparence. Oui les garder à portée de main juste au cas où vous téléchargez à nouveau le produit.

3. Décrivez bien ce que vous vendez en insistant sur les défauts

Wallapop ne facture ni les photos, ni le texte. Alors profitez-en: les images représentent un pourcentage élevé de la décision, mais le texte aide aussi. Surtout quand il s’agit de spécifier l’état du produit.

Vous êtes sûrement tenté d’écrire un «Comme neuf, à peine utilisé» même si le produit a eu plus de trot qu’un cheval de scène. Mon conseil est agir honnêtement: plus la description est précise, plus les défauts rendent le produit moins attractif, moins vous aurez de problèmes avec la vente; surtout lorsque vous expédiez avec Wallapop (jusqu’à ce que l’acheteur vérifie que tout est correct, la plateforme ne débloque pas l’argent). La sincérité finit par être bénéfique.

4. Prix légèrement plus élevé donc il y a de la place pour le marchandage

Vous avez étudié le coût moyen, téléchargé de bonnes photos et vous avez une description aussi précise qu’attrayante. Ensuite, il est temps de placer l’étiquette de vente, ce crochet qui finit par pousser la vente. Bien sûr, vous voulez obtenir le plus d’argent, ce qui est logique, mais Vous devez adapter le prix à la réalité du produit et à son état. Bien que oui, il est conseillé de laisser une certaine «marge».

La plupart des acheteurs vont vous marchander même si votre prix est très bas. Baisser le prix est une bonne stratégie car céder à l’acheteur encourage l’impulsion d’achat du produit. Donc, si vous avez une certaine marge, vous aurez accès au marchandage sans perdre trop d’argent. Toujours sans exagération, n’augmentez pas excessivement le prix moyen de votre produit.

5. Soyez patient avec des contre-offres agressives

Wallapop est célèbre pour ses offres ridicules. Il en est ainsi: vous ne vous débarrasserez pas de mettre un mobile à 200 euros et quelqu’un vous en offre 60, prétendant que cela vaut toujours moins (en plus, il vous fera une faveur et tout). Autant ces tactiques vous invitent à répondre mal, je vous recommande d’agir avec patience et, simplement, répondez avec votre limite maximale, celle que vous ne prévoyez pas d’abaisser. Une partie de ceux qui tentent de marchander l’absurde reviennent plus tard pour faire une offre raisonnable.

6. Veuillez répondre à toutes les questions

Il est lié au point précédent même s’ils ne sont pas exactement les mêmes. Et c’est que vendre via Wallapop peut impliquer un effort remarquable, notamment lorsque vous vendez un article à forte demande (l’iPhone, par exemple). Certains utilisateurs vous feront des offres ridicules, oui, mais ils ne sont pas les seuls à vous faire perdre patience: de nombreux acheteurs vous en donneront un questionnement au premier degré autour du moindre détail du produit.

Plus vous avez de patience avec les questions, plus vous avez de chances de vendre rapidement et à un bon prix. Toujours sincèrement, essayer de ne pas quitter le chat wallapop (Soyez prudent lorsqu’ils vous demandent que WhatsApp leur envoie plus de photos que le fichier du produit), avec gentillesse et en veillant à ce qu’ils ne vous taquinent pas. Si vous avez des questions sur la vente (adresses étranges, trop d’efforts pour acheter votre produit, offres supérieures au prix que vous avez marqué …) il est préférable de sortir, aussi gentiment.

7. Réduisez au minimum le prix pour actualiser la vente

Le plus courant est qu’il faut plusieurs jours pour vendre un produit via Wallapop. Au fil du temps, l’annonce devrait s’actualiser: modifiez la description, téléchargez d’autres photos et Abaissez le prix dans les limites que vous jugez raisonnables. Cela rendra l’annonce à nouveau pertinente et les utilisateurs qui l’ont ajoutée à leurs favoris ressentiront l’impulsion d’acheter le produit.

8. Donne le maximum de garanties lors de l’achat

Mettez-vous dans la peau de quelqu’un qui achète de seconde main. Comment aimeriez-vous avoir le minimum de risque lors de l’achat d’un produit Wallapop? bien garantie comme vous pouvez la vente: Offrez l’expédition par Wallapop chaque fois que possible, renvoyez l’argent si l’acheteur n’est pas entièrement satisfait, laissez-le payer comme il l’entend (tant qu’il ne vous met pas en danger, bien sûr) et laissez-le choisir l’envoi qui lui convient préférez (tant que vous payez; ou offrez-le gratuitement pour avoir plus de possibilités de vente). Ne prenez pas trop de risques et évitez à l’acheteur de croire qu’il prend des risques.

9. N’acceptez jamais de conditions qui ne vous convainquent pas

Peu importe que vous agissiez avec sincérité et gentillesse, il y aura ceux qui en profiteront et essaieront de vous taquiner. Et vous devez être franc: S’il y a quelque chose qui ne vous convainc pas, ne faites pas la vente. N’envoyez jamais rien si vous n’avez pas d’argent physiquement (sauf si vous utilisez l’expédition Wallapop ou le paiement à la livraison), n’expédiez pas en dehors de votre pays, n’acceptez pas les paiements fractionnés, essayez d’avoir un moyen de paiement exclusif pour Wallapop (un compte courant) en dehors du compte principal et / ou d’un compte PayPal) et, finalement, s’adapter aux demandes sans dépasser vos propres exigences.

10. Si vous restez longtemps sans vendre, augmentez à nouveau le produit

Rafraîchissant avec les modifications apportées à la description, aux photos et au produit, vous augmentez les chances qu’il soit vendu après un certain temps entre le téléchargement sur Wallapop, mais ce n’est pas toujours suffisant. Pour retrouver des soins, le mieux est supprimer le produit et le télécharger à nouveau: de cette façon vous réapparaitrez dans les premières recherches. Avec un homologue: vous perdrez les utilisateurs qui ont ajouté le produit à leurs favoris (Habituellement, cela ne veut rien dire puisque, si quelqu’un veut vraiment ce que vous vendez, il vous aurait déjà contacté).

Avant de jeter le produit Wallapop, assurez-vous que vous avez les photos originales à portée de main et que vous avez enregistré la description et le titre du produit. L’idéal est de faire varier au minimum les données produit, même si cela n’a pas trop d’importance si vous le remettez en vente tel qu’il était la première fois. De cette façon, vous aurez plus de chances de vendre à un bon prix.