Il y a des moments où vous avez besoin de vous détendre ou de vous divertir pendant un certain temps avec un jeu sur votre mobile, mais juste à ce moment, vous n’avez aucun jeu installé sur votre mobile. Trouver et installer un jeu intéressant est une bonne option, mais si vous cherchez quelque chose de plus rapide et sans rien installer, la bonne nouvelle est que vous avez déjà plusieurs jeux sur votre mobile Android.

Nous les avons appelés les jeux d’urgence: petits jeux intégrés à diverses applications Android que vous pouvez avoir sur votre mobile et qui, dans de nombreux cas, n’ont même pas besoin d’une connexion Internet. Et c’est ça, parfois il est temps de jouer à Genshin Impact, et d’autres fois c’est suffisant avec Dino Run.

Dino Run dans Google Chrome

Dino Run est le populaire mini-jeu de dinosaures intégré à Google Chrome et apparaissant lorsque vous manquez de connexion Internet. Pour jouer, vous devez appuyer sur le dinosaure qui apparaît au-dessus du message d’erreur, bien que vous puissiez également y accéder lorsque vous êtes connecté en entrant chrome: // dino /.

L’objectif de Dino Run est simple: sauter les cactus que vous rencontrez en cours de route et dépassez votre score maximum. Pour sauter, sur votre mobile, vous devez appuyer avec votre doigt n’importe où sur l’écran.

Le nuage sautant de Google

Comme Google Chrome, l’application Google possède son propre mini-jeu qui apparaît lorsque vous perdez votre connexion Internet. Il s’agit de un clone d’oiseau flappy dans lequel vous prenez le contrôle d’un nuage sautant qui doit éviter les oiseaux qui sont en route.

Ce mini-jeu est accessible lorsque vous effectuez une recherche dans l’application Google et il n’y a pas de connexion Internet, à quel point une icône de nuage s’affiche dans le message d’erreur. Bien sûr, cela doit être un moment où vous êtes à court de connexion Internet, car si vous activez simplement le mode avion, l’erreur est différente et le mini-jeu n’apparaît pas.

Montgolfière sur Google Play

L’un des derniers mini-jeux de l’oeuf de Pâques que Google a introduit dans ses applications est Montgolfière, sur Google Play. Comme les deux précédents, ce mini-jeu apparaît lorsque vous êtes sans connexion Internet, dans Google Play, bien qu’il ne soit pas encore actif pour tous les utilisateurs.

Le concept du jeu est similaire aux deux mini-jeux précédents. Vous contrôlez un ballon qui monte sans vous arrêter et vous devez le déplacer en le glissant latéralement pour esquiver les plates-formes de pointe, tout en collectant des pièces.

L’œuf de Pâques Android

Si vous avez un mobile Android, vous avez un œuf de Pâques. Selon la version d’Android dont vous disposez, vous obtiendrez un œuf de Pâques différent. Celles des versions les plus récentes d’Android sont un peu plus incompréhensibles (Android 11 est un jeu de collecte de chatons et Android 10 est un nonogramme), mais en cas d’urgence, tout jeu est le bienvenu.

Le mini-jeu en question varie, mais la façon de l’activer est presque toujours la même: allez dans la section Informations système des paramètres et touchez plusieurs fois version android. Cela montrera le logo de cette version d’Android, sur laquelle vous devez toucher plusieurs fois pour ouvrir le mini-jeu.

Jeux intégrés de Google Play Games

Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus élaboré, dans Google Play Games, une application que vous avez probablement déjà installée sur votre mobile, vous avez une bonne collection de mini-jeux tels que solitaire, PAC-MAN, serpent ou dragueur de mines.

Vous les trouverez dans l’onglet Accueil, sous la rubrique Jeux Google intégrés. La meilleure chose est que ces jeux n’ont pas besoin d’une connexion Internet et sont déjà prêts sur le mobile, étant idéal pour les urgences. Si vous disposez d’une connexion Internet, vous trouverez de nombreux autres jeux instantanés dans Google Play Games, qui nécessitent une connexion Internet pour y accéder (mais ils ne sont pas installés sur le mobile).

Extra: jeux Telegram

Telegram est un autre moyen d’accéder à une bonne collection de jeux simples. L’application de messagerie prend en charge depuis longtemps Mini-jeux HTML5 et vous pouvez les trouver sur des canaux spécifiques comme @gamee.

Pour les utiliser, vous devrez être connecté à Internet, bien que jouer à l’un de ces jeux soit aussi simple que d’en choisir un et de commencer à jouer. pas besoin de télécharger ou d’installer quoi que ce soit sur le mobile. La liste des jeux est variée, bien que la plupart soient de simples jeux occasionnels.

Bonus: jeux Facebook

Une offre similaire est celle de Facebook. Dans la section Jeux Facebook, accessible depuis le menu ☰, vous verrez une liste de jeux instantanés dont vous pouvez profiter sans rien installer, ainsi que bien d’autres choses. Pour voir la liste des jeux, cliquez sur Jouer, sur la barre du haut.

La liste des jeux Facebook est assez longue et est cataloguée par catégories, il vous sera donc facile de trouver jeux de cartes, construction, puzzles et tout autre type spécifique que vous pouvez utiliser sans rien installer, depuis Facebook.