Dans le récapitulatif des applications de cette semaine, nous avons mis en évidence l’application de productivité «Do», l’application de productivité «Flow» et l’application de style de vie «North Star» comme trois applications qui valent le détour.

Applications à vérifier

Faire: Notes simples et listes de tâches (iOS, achat unique) – Do dispose d’une interface simple qui offre un moyen facile de garder une trace des notes et des listes de tâches. Les utilisateurs peuvent organiser les notes en sous-listes et créer des rappels avec des alertes et des badges. Do peut également être personnalisé dans l’un des neuf thèmes de couleurs. L’application est gratuite à télécharger et les utilisateurs ont la possibilité d’acheter la mise à niveau unique de Do’s 4,99 $ pour pouvoir ajouter plus de 30 éléments, utiliser un code d’accès ainsi que Touch ID / Face ID pour verrouiller des éléments et sauvegarder des données sur iCloud.

Flow – Minuterie de mise au point et de Pomodoro (Mac, abonnement) – Flow peut aider les utilisateurs à réduire les distractions et à rester concentrés en divisant le travail en sections à l’aide d’un minuteur qui se trouve dans la barre de menus. Le minuteur de l’application peut être personnalisé avec des valeurs prédéfinies et les utilisateurs peuvent empêcher l’utilisation des applications pendant que le minuteur de flux est en cours d’exécution. Après avoir terminé un bloc de travail, les utilisateurs peuvent démarrer le minuteur de pause pour faire une pause avant d’entreprendre une autre section de travail. Les utilisateurs peuvent s’abonner à la version professionnelle de Flow, qui est disponible dans un abonnement au prix de 0,99 USD par mois et 7,99 USD par an, pour définir des durées personnalisées pour les intervalles de flux et de pause, accéder aux contrôles avancés, etc.

North Star – Vos objectifs (iOS, abonnement) – North Star est une application qui peut être utilisée pour atteindre facilement des objectifs grâce à des habitudes pour suivre les activités fréquentes, des jalons pour diviser un objectif en étapes plus petites, des mesures pour suivre les résultats au fil du temps et le planificateur pour créer -do listes et rappels. En outre, des icônes et des couleurs personnalisables peuvent être utilisées pour aider à différencier les éléments. Bien que gratuite à télécharger, la version de base de North Star ne permet aux utilisateurs de suivre qu’un seul objectif. La version payante de l’application, qui propose la création d’un nombre illimité d’objectifs, est disponible dans les options d’abonnement mensuel et annuel ainsi que dans un achat à vie au prix de 4,99 $, 28,49 $ et 49,99 $ respectivement.

Utilisez-vous une nouvelle application formidable que nous avons manquée? Faites-nous savoir dans les commentaires et nous le vérifierons pour le récapitulatif de l’application de la semaine prochaine. Êtes-vous le développeur d’une application unique que vous aimeriez que nous considérions? Envoyez-nous un message via notre ligne de conseils en haut de la page et nous allons le vérifier.

Cet article, « Récapitulatif des applications: Do, Flow et North Star » est apparu pour la première fois sur MacRumors.com

Discutez de cet article dans nos forums