Bien qu’il reste encore beaucoup de temps avant sa première, Monde jurassique: Dominion C’est l’un des films les plus attendus aujourd’hui. Les détails sur le long métrage sont cependant assez rares. Et c’est qu’Universal Studios a suivi une stratégie de secret face à l’incertitude qui entoure le monde cinématographique en raison de la pandémie. Malgré ce qui précède, Colin Trevorrow, réalisateur du film, a révélé plus d’informations sur l’histoire qui nous attend.

La deuxième trilogie de la franchise nous a présenté un nouveau récit avec l’aide de nouveaux personnages. Cependant, ils n’ont pas laissé de côté certains composants des trois premiers films. Bien que la plupart d’entre nous croyaient que «Jurassic World: Dominion» ne serait que la conclusion de la nouvelle étape, Colin Trevorrow a fait connaître la véritable ambition de sa vision. Dans une interview avec Entertainment Weekly, le réalisateur a noté que Jurassic World: Dominion clôturera l’histoire de toute la saga cinématographique.

“Pour moi, ‌Jurassic World: Dominion est le point culminant de l’histoire qui a été racontée **. Quand vous êtes arrivé à la fin de la trilogie Jurassic Park, la description complète de ces trois films n’était peut-être pas aussi claire parce que ils étaient un peu plus épisodiques dans la façon dont ils ont été abordés. Mais cette trilogie ne l’est pas », a déclaré Trevorrow.

En outre, il a ajouté que son objectif est que le public puisse identifier quelle partie de la première trilogie influence la deuxième histoire. Pour réaliser ce qui précède, la production s’appuiera sur le retour de personnages emblématiques. Si vous avez été attentif aux autres détails de la production, vous savez sûrement que Sam Neil (Alan Grant), Laura Dern (Ellie) et Jeff Goldblum (Malcom) reviendront dans ‌Jurassic World: Dominion.

Ainsi, les personnages du passé clôtureront sûrement également leurs propres histoires dans la saga. Et soyez prudent, car cela ne signifie pas qu’à l’avenir, nous ne verrons plus de productions Jurassic Park. Ils essaient simplement de mettre fin au récit que Steven Spielberg a commencé en 1993. La porte restera ouverte pour que d’autres histoires et personnages fassent leurs débuts dans le futur. Après tout, Universal Studios ne va pas abandonner une mine d’or.