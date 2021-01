Les réseaux sociaux se lassent enfin de Donald Trump, de son discours incendiaire, de sa relation compliquée avec la vérité et, surtout, de son attitude dans ce que l’on pourrait qualifier de tentative de coup d’État, dans laquelle une foule excitée est venue s’emparer du Capitole et compromettre la sécurité de ses travailleurs et les politiciens qui étaient là. Ce n’est plus une question d’idéologie ou de rhétorique politique, ce qui s’est passé mercredi à Washington DC est un exemple clair de ce qui se passe lorsque vous donnez un bidon d’essence à un pyromane. Et que se passe-t-il? Que cinq personnes meurent.

Dans un premier temps, et après quelques tweets dans lesquels le président sortant soutenait l’assaut du Capitole, suspendu temporairement son compte, exigeant sa réactivation que Donald Trump supprime trois messagesSelon les responsables du réseau social, «pour des violations répétées et graves de notre politique d’intégrité civique». Tenter de renverser un processus électoral qui a été validé par les deux parties, par la justice et par toutes les entités impliquées semble être trop même pour le service qui, depuis quatre ans, a été utilisé par le désormais presque ex-président en tant que président et outil de communication.

Après un examen attentif des récents Tweets du compte @realDonaldTrump et du contexte qui les entoure, nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque de nouvelle incitation à la violence.https: //t.co/CBpE1I6j8Y – Sécurité Twitter (@TwitterSafety) 8 janvier 2021

La surprise est survenue lorsque, après la suppression de ces messages et la publication d’une vidéo dans laquelle il appelait au calme et tentait de calmer les flammes, Twitter a décidé de supprimer définitivement son compte @realdonaldtrump, comme rapporté dans un tweet et détaillé sur son blog. Pendant quelques heures, en essayant d’accéder à votre profil, nous ne trouverons qu’un message indiquant que le compte a été suspendu, accompagné d’un lien vers les règles du réseau social. Il n’y a plus de trace du compte de Donald Trump à part ce message … ou peut-être oui?

En réalité Donald Trump n’a pas encore dit au revoir à Twitter, et il faut se rappeler qu’en plus de votre compte personnel, jusqu’au jour 20 suivant, jour du transfert de pouvoir à Joe Biden, vous pouvez toujours utiliser le compte @POTUS (président des États-Unis), un compte spéciale qui va de président en président, et que Twitter a déjà déclaré il y a quelques semaines qu’il serait transféré à Biden comme il l’était entre Obama et Trump il y a quatre ans.

Donald Trump et le compte @POTUS

Et Donald Trump a-t-il utilisé le récit officiel du président des États-Unis pour suivre «son truc»? Eh bien, si vous le vérifiez tout de suite vous aurez le sentiment que ce n’est pas comme ça, mais la vérité est que depuis quelques minutes (c’est vraiment éphémère) il a publié un fil dans lequel il critiquait la décision de Twitter, affirmait qu’il faisait partie de son agenda d’extrême gauche et menaçait de créer sa propre plateforme, son propre réseau social, uniquement sans censure (du moins sans censure pour ce qu’il publie, c’est entendu).

Le fil a rapidement disparu, et en l’absence de toute clarification en la matière On ne sait pas s’il a été supprimé par Donald Trump lui-même ou, au contraire, c’est Twitter qui l’a supprimé. Cependant, et dans la lignée de ce qui s’est passé ces dernières semaines, et surtout ces derniers jours, je choisis de penser que c’est le réseau social, et non le président sortant, qui a choisi de supprimer les messages.

Quoi qu’il en soit, et même si je n’ai aucun problème à montrer mon rejet le plus profond de Donald Trump en tant que président et en tant que personne, Je n’ai pas d’opinion claire sur l’action menée par Twitter. Oui, la suspension temporaire, associée à l’obligation de supprimer les tweets, me paraissait appropriée, et il semblerait plus qu’approprié s’ils avaient répété cette mesure s’ils le jugeaient nécessaire.

Cependant, qu’on le veuille ou non, Donald Trump est toujours le président des États-UnisPar conséquent, je pense que la politique de maintien de votre présence et de vos messages que le réseau social entretient depuis quatre ans devrait rester en vigueur. Et je comprends le fait que, si vous gardez votre compte, il pourrait être utilisé pour réinciter à la violence, mais mettre le patch avant que la blessure ne se produise me rappelle un peu Minority Report, et ce n’est pas un souvenir particulièrement doux. .

Je ne dis pas que Twitter avait tortEn fait, je ne sais pas du tout comment j’aurais agi si j’avais dû prendre cette décision. Je suppose que si nous accordons la priorité à la sécurité, cela a un sens parfait, alors que si nous accordons la priorité à la liberté d’expression (même si elle est utilisée de manière tortueuse), cela devrait être contre elle … peu importe combien d’animosité Donald Trump peut produire.