Dans le récapitulatif des applications de cette semaine, nous avons mis en évidence l’application de productivité «Terminé», l’application photo et vidéo «RTRO» et l’application financière «Subtrack» comme trois applications qui valent le détour.

Applications à vérifier

Done: A Simple Habit Tracker (iOS, One-Time Purchase) – Done, une application conçue pour aider les utilisateurs à créer des routines saines, offre la possibilité de définir des objectifs et de suivre les progrès des habitudes quotidiennes. Chaque habitude peut être personnalisée avec une barre de couleur unique, des rappels, des notes, la possibilité d’être définie plusieurs fois par jour, etc. Toutes les données d’habitude avec des totaux et des horodatages peuvent également être facilement exportées dans un fichier CSV. L’application est téléchargeable gratuitement et les utilisateurs ont la possibilité d’acheter la mise à niveau unique de 8,99 $ de Done pour suivre plus de trois habitudes à la fois.

RTRO – Camera by Moment (iOS, abonnement) – RTRO dispose d’une caméra vidéo vintage dans laquelle les utilisateurs peuvent enregistrer jusqu’à 60 secondes de vidéo à la fois. L’application présente des « looks » de type filtre qui ajoutent une touche soignée au contenu. Les utilisateurs peuvent filmer des vidéos à 6, 12, 18, 24 ou 30 images par seconde, et les vidéos peuvent être rognées ou recadrées au format 16: 9, 4: 3 ou 1: 1. Une fois le processus de prise de vue et d’édition terminé, les utilisateurs peuvent enregistrer la vidéo ou l’exporter vers des plateformes de réseaux sociaux. Trois looks sont disponibles gratuitement lors du téléchargement de l’application, mais chaque look supplémentaire coûte 1,99 $. Les utilisateurs peuvent s’abonner à RTRO +, qui est disponible soit dans un abonnement au prix de 3,99 $ par mois et 19,99 $ par an ou un achat unique de 49,99 $, pour accéder à tous les looks, éditer des vidéos à partir de la pellicule de l’appareil photo, contrôler l’image vidéo taux, et plus encore.

Subtrack (iOS et Mac, achat unique) – Subtrack est une application qui permet aux utilisateurs de suivre facilement les abonnements. L’interface simple de l’application permet de visualiser assez facilement les dépenses totales et moyennes sur différentes périodes. Subtrack synchronise toutes les données d’abonnement via iCloud, aucune inscription n’est donc requise. Les développeurs de l’application ont souligné l’importance de la confidentialité des utilisateurs, car l’application a été conçue pour ne collecter aucune donnée personnelle. Bien que Subtrack soit gratuit à télécharger, il existe un achat intégré de 2,99 $ pour suivre plus de trois abonnements à la fois, exporter les abonnements dans un seul fichier CSV et accéder à plus de 20 icônes d’applications personnalisées.

Utilisez-vous une nouvelle application formidable que nous avons manquée? Faites-nous savoir dans les commentaires et nous le vérifierons pour le récapitulatif de l’application de la semaine prochaine. Êtes-vous le développeur d’une application unique que vous aimeriez que nous considérions? Envoyez-nous un message via notre ligne de conseils en haut de la page et nous le vérifierons.

Tag: Récapitulatif de l’application

Cet article, « Récapitulation des applications: Tracker d’habitude terminé, RTRO et Subtrack » est apparu pour la première fois sur MacRumors.com

Discutez de cet article dans nos forums