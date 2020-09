Ces derniers temps, nous avons assisté à l’émergence d’un grand nombre de réglementations sur la confidentialité des données. Sans aller plus loin, nous avons le règlement général sur la protection des données – RGPD – de l’Union européenne, la loi californienne sur la confidentialité des consommateurs – CCPA – des États-Unis, etc. Cependant, souvent, nous ne savons pas exactement qui a accès à nos données personnelles. Et que font-ils avec eux.

Fondamentalement, nous pourrions dire que ces réglementations sur la confidentialité des données, comme le RGPD et le CCPA, ont des objectifs très spécifiques. Ils sont liés aux sociétés divulguant, à la demande des utilisateurs, les informations personnellement identifiables qu’elles enregistrent et stockent. De cette manière, tout utilisateur peut exercer son «droit à l’oubli» personnel, et demander à un tribunal de supprimer ces informations stockées.

Même depuis son arrivée en mai 2018, le RGPD a levé environ 114 millions d’euros grâce aux amendes infligées. Parmi eux, on peut citer celui de 50 millions d’euros de Google l’année dernière, à la suite de sa collecte de données sans consentement préalable. Ceci, toujours dans le but de fournir la transparence dont les utilisateurs ont tant besoin, tout en exigeant la responsabilité des entreprises.

Mais qu’en est-il des données personnelles?

Maintenant, si le RGPD et le CCPA peuvent améliorer le statu quo, ils ne peuvent évidemment pas garantir notre vie privée. En fait, si nous entrons en pratique, ces réglementations agissent davantage sur d’éventuels recours ultérieurs que sur la prévention de la collecte de données personnelles. De plus, nous ne pouvons pas perdre de vue le fait que l’exercice du droit à l’oubli n’est pas non plus une chose particulièrement simple. Plusieurs soumissions sont nécessaires pour s’exécuter.

À ce stade, nous devrions probablement nous demander… « Les entreprises ne devraient-elles pas divulguer de manière proactive comment elles utilisent nos données au lieu de devoir les traquer pour savoir où vont ces informations? » Ou, mieux encore, « Ne devrions-nous pas être les seuls à avoir accès à nos données personnelles? »

On espère qu’à l’avenir, ces lois vont exactement dans cette direction. Mais avec la lenteur des réglementations existantes, ce n’est pas comme si nous pouvions nous faire confiance à l’avance. Après tout, revendiquer notre droit fondamental à la vie privée n’est pas facile en soi. Alors, quelles alternatives reste-t-il?

Penser à l’avenir

En ce qui concerne les années à venir, nous devons avant tout examiner les systèmes qui stockeront nos données. Nous constatons que la plupart d’entre eux seront composés d’environnements hybrides, une combinaison de physique et de virtuel. Cela permettra à tout le monde d’être connecté les uns aux autres. Dans ce contexte, il faut s’attendre à ce que la prochaine décennie marquera à jamais la manière dont nous comprenons les données personnelles et leur administration.

Nous disons cela parce que, aujourd’hui, nous utilisons essentiellement les mêmes réseaux d’information qui ont émergé dans les années 1980. À cette époque, les données trouvées sur Internet n’étaient pas des données personnelles, mais des informations publiques qui étaient entre les mains du Les internautes, à portée de clic. Mais la situation a complètement changé. À l’heure actuelle, presque toutes les données qui circulent sur le Web sont personnelles.

Ces nouveaux défis nécessitent, pour cette raison, de repenser notre infrastructure, nos appareils et nos applications avec la confidentialité comme priorité absolue. Mais les entreprises s’y intéresseront-elles autant?

La connaissance est le pouvoir

Des études récentes ont montré que l’inquiétude des utilisateurs au sujet de leurs données personnelles augmente à mesure qu’ils savent ce que les multinationales en font. On pourrait dire, d’une autre manière, que la connaissance est le pouvoir. Plus nous sommes clairs sur la façon dont ces informations sont gérées, plus nous craignons pour notre vie privée. Par conséquent, la discussion suivante porte sur la question de savoir à qui appartiennent ces données.

Si aujourd’hui nous devons exécuter le droit à l’oubli, cela signifie que nous ne sommes pas propriétaires de ces données. Nous ne pouvons pas en disposer librement. Au contraire, ce sont les grandes entreprises qui comptent sur elles, et nous devons nous tourner vers elles pour les éliminer si nécessaire.

D’un autre côté, ouvrir la voie aux utilisateurs pour qu’ils deviennent propriétaires de leurs données ne signifie pas que les services dont nous bénéficions aujourd’hui cesseront d’exister. La seule chose qui signifie, c’est qu’en tant qu’utilisateurs, nous aurons la possibilité de garder nos données absolument privées, sans être abusées par les entreprises.

