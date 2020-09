DOOM et DOOM II se réuniront à la fin de l’année 27 et 26 ans respectivement depuis leur lancement. Et ils viennent de recevoir une autre mise à jour qui apporte des nouvelles pour presque toutes les plates-formes où elles sont disponibles. Les officiels, il est entendu, parce que ces jeux ont été décrits comme d’autres plus inhabituels.

Au milieu du travail sur le premier DLC pour Doom Eternal, les gars d’iD Software semblent avoir pris du temps pour améliorer le support (ce qu’ils font de temps en temps) de ces jeux mythiques qui ont pratiquement « inventé » le genre des tireurs et ont été l’inspiration pour tous les jeux de tir à la première personne qui ont suivi. Ils sont toujours en cours de lecture et ont été relancés sur diverses plates-formes, l’année dernière pour les consoles Android, iPhone et Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One.

DOOM et DOOM II, actualités

Bethesda a publié une mise à jour pour DOOM et DOOM II qui améliore leur fonctionnement et nous laisse des nouvelles telles que:

L’amélioration la plus intéressante que vos abonnés remarqueront sera certainement la prise en charge des résolutions grand écran. iD Software a modifié le moteur pour rendre les scènes Affichages au format 16: 9. Le développeur a également augmenté le champ de vision afin que plus de contenu visuel puisse être vu sur les côtés. Le titre et d’autres écrans ont également reçu le traitement grand écran. C’est la première fois en 27 ans que ce soutien est proposé.

Les accessoires Ils augmentent également et il existe désormais un support officiel pour DeHackEd, un outil que les joueurs utilisent depuis des années pour modifier les jeux car il a été l’un des premiers à sortir pour les originaux.

Rappelons-nous que les jeux peuvent télécharger et jouer des modules complémentaires à partir du menu principal et Bethesda a promis de continuer à ajouter du contenu supplémentaire officiel ainsi que les meilleurs épisodes et mégawads communautaires publiés pour les versions originales. Par exemple, la mise à jour précédente incluait SIGIL, l’extension gratuite du DOOM original créée par John Romero, l’un des cofondateurs d’id Software et avec le génie des moteurs graphiques, John Carmack, qui est le principal responsable du jeu.

Il existe également des réglages tels qu’un réticule optionnel; une nouvelle minuterie à côté de la mini-carte qui est précise en millisecondes; un nouveau niveau de difficulté appelé Ultra-Violence + et un passage au mode multijoueur en écran partagé qui le transforme en quelque chose appelé Deathmatch 3.0. Les joueurs peuvent également entrer des codes de triche via le clavier.

Plus de nouvelles viennent des versions mobiles, en particulier Android depuis les jeux peuvent désormais fonctionner à 120 ips dans les terminaux qui le prennent en charge. La prise en charge des manettes a également été améliorée et vous pouvez utiliser une manette Xbox One ou Sony DualShock 4.

Il y a encore quelques nouvelles dans cette mise à jour que vous pouvez voir dans l’annonce officielle. Vive DOOM et DOOM II!