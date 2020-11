Après la nouvelle qui a choqué les réseaux il y a quelques jours avec l’achat surprise de ZeniMaz Media Oui Bethesda par Microsoft. Xbox est fait avec une énorme étude qui laisse présager un avenir incroyable pour Xbox Game Pass.

DOOM Eternal surprise annoncée pour le Xbox Game Pass le 1er octobre

Il fallait s’attendre à ce que des nouvelles arrivent sous la forme de l’arrivée des jeux vidéo au service d’abonnement Xbox, mais peut-être ne nous attendions-nous pas à ce que cela soit si imminent et plus encore avec l’un des jeux les plus emblématiques de l’achat récent.

Il s’agit de DOOM Eternal que vous pouvez maintenant télécharger si vous le souhaitez sur votre console Xbox en attendant qu’il soit inclus le 1er octobre.

Cette nouvelle était au moins drôle car elle a été annoncée, c’est à travers le tweet que vous voyez ci-dessous dans lequel ils indiquent qu’il n’y a pas d’indice et que nous ne prenons pas la peine de le chercher.

Il était clair qu’il avait un truc et il n’a pas fallu aux centaines d’adeptes de la marque pour enquêter sur cette image avant que les premières images ne commencent à arriver, en ajoutant des filtres pour l’assombrir et on pouvait voir le texte “La tueuse arrive”. C’était définitivement DOOM Eternal.

Melissa a dit de ne pas laisser tomber d’indices pour ne pas laisser tomber d’indices. il n’y a absolument aucun indice dans cette capture d’écran. ne vous embêtez pas à les chercher. il n’y en a pas pic.twitter.com/0PQ41B260S – Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 23 septembre 2020

Enfin, le major Nelson a été chargé de donner la vérité à tant d’agitation montée sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter.