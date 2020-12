Il est vrai que le développement de DOOM Eternal pour Commutateur Nintendo Il a eu ses hauts et ses bas. Et c’est que les rumeurs sont venues au point, même, à son annulation. Heureusement, les rumeurs (comme cela arrive souvent avec nos mots) sont époustouflées, et tout a été laissé dans l’annulation de sa version physique. Depuis, nous avons reçu beaucoup d’informations qui auront sûrement servi à étancher, au moins en partie, la soif de bataille des adeptes de l’implacable Doom Slayer. Heureusement, aujourd’hui, nous vous proposons une petite galerie d’images.

Et c’est que Bethesda elle-même a été chargée de diffuser une petite galerie d’images avec une série de captures d’écran «en jeu» pour montrer à quoi ressemble DOOM Eternal sur Nintendo Switch. Ensuite, nous les partageons avec vous tous afin que vous puissiez les analyser de vos propres yeux:

Que pensez-vous du matériel présenté? Pensez-vous que DOOM Eternal sera à la hauteur sur Nintendo Switch? Pour l’instant, nous devrons donner un vote de confiance plus que mérité (aux résultats précédents, nous nous référons) aux garçons et aux filles de Panic Button. D’autre part, et en tenant compte du fait que le titre tant attendu arrivera à l’hybride de Kyoto le 8 décembre, quel est le battage médiatique à ce stade?

