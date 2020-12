Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

DOOM Eternal pour Nintendo Switch a enfin une date de sortie, ceci après une attente de plusieurs mois. Maintenant que le jeu arrive, il y a ceux qui ont décidé de comparer ses visuels avec DOOM Eternal pour Xbox One X.

Sur YouTube, la chaîne Cycu1 a pris la bande-annonce la plus récente de DOOM Eternal pour Nintendo Switch et l’a comparée aux mêmes images exécutées sur Xbox Series X. Ceci est une comparaison qui nous montre qu’il existe des compromis visuels clairs pour DOOM Eternal. sur l’hybride Nintendo. Néanmoins, il semble que les fans de Nintendo recevront un produit de qualité.

Mais alors quelles sont les différences notables? Pour commencer, nous savons qu’il fonctionne à une résolution et une fréquence d’images par seconde inférieures, en plus de ses textures et de certains effets visuels de qualité inférieure. Il est également frappant de constater que la quantité d’éléments et de réflexions par écran a été réduite dans certaines scènes.

Sans plus tarder, nous vous laissons l’aperçu afin que vous puissiez remarquer les différences de vos propres yeux:

Nous savons déjà combien d’espace DOOM Eternal prendra sur Switch

Chaque propriétaire d’une Nintendo Switch sait que la qualité graphique n’est pas la seule chose que vous devez savoir avant d’acheter un jeu pour l’hybride. Il est également important de savoir combien d’espace cela prendra, en particulier lorsqu’il s’agit de versions qui ne sont disponibles qu’au format numérique.

C’est pourquoi nous sommes heureux d’annoncer que DOOM Eternal occupera 17,5 Go. Cela signifie qu’une fois installé, il occupera plus de la moitié de l’espace de stockage interne du commutateur. C’est pourquoi il vaut la peine de profiter de l’occasion pour acheter une mémoire microSD pour votre console.

Carte mémoire Ultra microSDXC – disponible sur Amazon Mexique

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de la comparaison? Avez-vous suffisamment d’espace pour installer DOOM Eternal sur votre Nintendo Switch? Dites le nous dans les commentaires.

DOOM Eternal sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 8 décembre. Nous vous rappelons que ce FPS est déjà disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce titre en lisant notre critique ou en cliquant ici.