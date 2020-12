Par surprise totale. C’est ainsi qu’au début de la semaine ce n’était pas seulement DOOM Eternal pour Nintendo Switch, mais il a également été daté avec une bande-annonce qui n’a pas hésité à montrer l’action la plus pure et la plus dure de cet épisode. Le jeu sorti en mars 2020 pour PS4, Xbox One et PC revient désormais avec une adaptation pour la console Joy-Con, et uniquement au format numérique. Combien de temps ce DOOM Eternal restera-t-il sur Switch? Nous savons déjà, et nous prévoyons ce peu.

C’est ce qu’occupe DOOM Eternal sur Switch

Celui en charge de donner les données finales a été Nintendo Life. Ce média a pu mener un entretien avec Un bouton d’alerte parler du travail d’adaptation et, en plus de quelques anecdotes sur le développement, l’étude a confirmé que DOOM Eternal n’occupe que 17,5 Go sur la console. Il est vrai que c’est un chiffre important par rapport aux 32 Go de mémoire interne du Switch.

Voici à quoi ressemble le Maraudeur sur Switch

Mais, si nous comparons ce chiffre avec les plus de 54 Go actuellement occupés par la version PC de DOOM Eternal, nous parlons d’un jeu qui a été réduit à seulement un tiers de ce qu’il occuperait. Une réduction de taille importante qui a sûrement à voir avec une réduction de la résolution des textures, une baisse du niveau des actifs en général et dans la modélisation. Quelque chose logique vu le matériel de l’hybride, mais cela se traduit finalement par une grande perte de poids. Plus grand que le premier DOOM, soit plus de 20 Go sur Switch.

DOOM Eternal arrive le 8 décembre avec son multijoueur en ligne, mais sans le DLC qui a déjà été publié sur d’autres plates-formes. Allez-vous vous remettre dans la peau du Doom Slayer en profitant du contrôle du gyroscope?

▪ Date de sortie: 20/03/2020