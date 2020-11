TOUT ce que vous devez savoir sur les nouveaux Samsung Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra: caractéristiques sys et fiche technique avec tous les détails.

Les trois modèles de la série Samsung Galaxy S21 que le sud-coréen annoncera au début de l’année prochaine, ils viennent d’être pleinement éveillé.

Une fuite exclusivement d’Android Police, répertorie chacun des caractéristiques et spécifications des Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 + et S21 Ultra, les trois variantes de la série S21 dont l’arrivée semble imminente.

Toutes les fonctionnalités du Samsung Galaxy S21

CaractéristiquesGalaxy S21Galaxy S21 + Galaxy S21 UltraDisplay 6,2 pouces FHD + LTPS, 120 Hz 6,7 pouces FHD + LTPS, 120 Hz 6,8 pouces WQHD + LTPO, 1-120 Hz adaptatifSoftwareOne UI 3.1 basé sur Android 11One UI 3.1 basé sur Android 11One UI 3.1 basé sur Android 11ProcesseurSnapdragon 875 ou Exynos 2100Snapdragon 875 ou Exynos 2100Snapdragon 875 ou Exynos 2100Batterie4000 mAh4800 mAh5000 mAh Caméra arrièreUltra large: 12MP

Principal: 12MP

Téléobjectif: 64MP Ultra large: 12MP

Principal: 12MP

Téléobjectif: 64MP Ultra large: 12MP

Principal: 108MP, capteur Gen 2

Optique 3X: 10MP

10X Optique: 10MP Connectivité 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.15G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.15G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Couleurs Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Grey et Phantom White Phantom Silver, Phantom Black et Phantom Violet Phantom Black et Argent fantôme

En regardant le tableau des spécifications techniques, nous voyons que il reste peu à savoir sur le nouveau Galaxy S21.

Encore une fois, pour la deuxième année consécutive, Samsung pariera sur trois variantes différentes Ils diffèrent par leur taille, ainsi que par des fonctionnalités telles que la capacité de la batterie ou la diagonale de l’écran.

Mais il y aura plus de différences: la source affirme que cette année, Samsung construira le nouveau Galaxy S21 en plastique, de la même manière qu’il le faisait déjà à l’époque avec le Samsung Galaxy Note20, dont le dos était construit en plastique au lieu de verre comme le reste des modèles.

Sinon, il a été confirmé que les diagonales de l’écran seront 6,2, 6,7 et 6,8 pouces, tous avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, bien que seul le modèle Ultra aurait un système de taux de rafraîchissement variable comme celui présent dans le Samsung Galaxy Note20 Ultra, ce qui permettra au panneau ajustez votre taux de rafraîchissement de 1 hertz à 120 en fonction du contenu affiché. Cet écran, en plus, pourra s’allumer pour atteindre des bestioles 1600 nits de luminosité maximale, une augmentation considérable par rapport aux 1400 nits déjà impressionnants du Note20 Ultra.

Une autre nouveauté exclusive du modèle Ultra sera le Compatibilité du stylet S-Pen. Oui, vous avez bien lu: le Galaxy S21 Ultra vous permettra de profiter du stylet optique jusque-là exclusif à la série Galaxy Note, bien que dans ce cas, Samsung ne l’inclura pas à côté du téléphone, mais l’idée de la marque est vendez-le séparément, avec des couvertures qui auront une ouverture pour le stocker et le protéger.

En termes de photographie, les S21 et S21 + maintiendra le même système que les actuels Galaxy S20 et Galaxy S20 Plus, avec trois capteurs de 12 mégapixels chacun.

En échange, le S21 Ultra comportera un capteur amélioré de 108 mégapixels par rapport à ceux présents dans les S20 Ultra et Note20 Ultra. À côté de lui, un Capteur ultra grand angle de 12 mégapixels –Le même qui inclura S21 et S21 + -, et enfin deux téléobjectif, l’un avec un zoom optique 3x et l’autre 10x, tous deux dotés de systèmes de mise au point automatique plus précis et plus rapides et d’une taille de pixel plus grande.

De sa section technique, nous savons que Le processeur Exynos 2100 sera le SoC en charge de faire vivre les modèles internationaux, tandis que le Snapdragon 875 Il sera présent à l’intérieur des modèles destinés à des régions comme la Corée du Sud ou les États-Unis. Il est également question de l’inclusion d’une puce Ultra Wide Band et de batteries allant de 4000 et 4800 mAh de capacité dans le S21 et le S21 Plus, à 5000 mAh dans le S21 Ultra.

À ce stade, le prix du Samsung Galaxy S21 c’est le peu qu’il nous reste à savoir sur le nouvel opus des terminaux phares de Samsung. Cependant, vu la vitesse à laquelle les fuites voyagent, nous n’excluons pas que dans les semaines à venir, nous aurons de nouveaux indices sur le Les figures que Samsung a prévu pour cette nouvelle tranche de sa série de terminaux la plus populaire.