À première vue, il peut sembler que One Punch Man se déroule au Japon, ses grands gratte-ciel, ses bâtiments et ses maisons nous rappellent beaucoup ce que nous avons l’habitude de voir dans ce type d’anime. Cependant, l’humanité de One Punch Man se concentre sur grandes villes, classées par les lettres de l’alphabet, et jusqu’à présent il n’y a aucune référence aux pays ou aux continents.

L’Association des Héros mène une étude rigoureuse des candidats présentés aux héros, Après les avoir examinés, ils sont classés en lettres C, B, A et S, par ordre croissant, S étant la meilleure catégorie.

Les meilleurs héros sont dans la catégorie S, ce sont les êtres les plus puissants de la Terre, et ceux qui sont chargés de protéger l’humanité des dangers qui affligent les villes. Cependant, jusqu’à présent, nous ne savions pas de quelle ville l’un d’entre eux venait:

Cet utilisateur de Reddit, Ijustwantjudy, a collecté des informations sur l’emplacement où vivent ou appartiennent les héros les plus forts de l’Association des héros. Bien que la liste ne soit pas complète, Nous espérons en savoir un peu plus sur eux dans les saisons à venir et les épisodes de One Punch Man.

