Le catalogue le plus adulte de Disney, disponible sous la marque Star, sera disponible sur la plateforme Disney + du 23 février en Espagne. Ce changement doublera le contenu disponible; augmentant également le coût de l’abonnement Disney +.

Avec l’arrivée de Disney + en Espagne, nous avons pu accéder à un une grande partie du catalogue Disney, Pixar, Marvel et National Geographic, bien que nous ayons encore certaines lacunes par rapport à d’autres utilisateurs dans le monde, comme les Américains. Les films et séries moins familiers ne sont pas disponibles en streaming en Espagne puisque Disney les a réservés pour le catalogue Star.

Star et Disney + ensemble sous un abonnement plus cher

Disney + a confirmé que l’arrivée de Star au catalogue de la plateforme de streaming entraînera une augmentation du prix des abonnements: de 6,99 euros par mois à 8,99 euros; et de 69,99 euros par an à 89,99 euros. Dans le cas des abonnés qui optent pour le paiement annuel, Disney + maintiendra le prix précédent jusqu’au 23 août (avec le renouvellement il sera nécessaire de payer le nouveau prix).

Hormis le changement de prix dans l’abonnement, l’arrivée de Star à Disney + Espagne entraînera une augmentation notable du catalogue de films et séries disponibles, actuellement l’un des inconvénients de la plateforme par rapport à d’autres concurrents, tels que Netflix ou Amazon Prime Video. Le catalogue actuel sera rempli de contenu plus mature provenant de FOX, ABC, FX, 20th Century Studios (l’ancien Fox), 20th Century Television et Disney Television Studios. Parmi les plus connus qui arriveront en streaming, les abonnés Disney + auront accès à Big Sky, 24 ans, femmes au foyer perdues et désespérées, les X-Files ou Grey’s Anatomy, pour donner quelques exemples bien connus. Une augmentation notable des films disponibles est également attendue.

Comme nous l’avons dit, il faut attendre le 23 février pour accéder au catalogue Star dans Disney +. Ceux qui renouvellent leur abonnement pour ces dates devront payer le nouveau prix.

