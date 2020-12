Dans Dr Mario World Nous pouvons utiliser nos téléphones portables pour consulter et ainsi éliminer chacune des bactéries multicolores qui tentent de se propager dans le monde du plombier le plus célèbre de l’histoire des jeux vidéo. Comme ces bactéries se reproduisent très rapidement, le cabinet engage de temps à autre de nouveaux médecins et, comme annoncé via le compte Twitter officiel du jeu, un nouveau médecin rejoindra bientôt l’équipe de professionnels disponibles. Voulez-vous savoir qui est ce nouveau professionnel qui portera lui aussi le «manteau» blanc? Faites attention aux lignes suivantes pour connaître chacun des détails!

Le Dr Piranha Plant met sa blouse blanche dans le bureau du Dr Mario World

Jaune: “Le Dr Piranha Plant arrivera le 16 décembre à 22 h HP! Je suis vraiment curieux de connaître cette pipe. Qu’y a-t-il là-bas? Où cela mène-t-il? Ou est-ce juste un pot de fantaisie?” #DrMarioWorld pic.twitter.com/6YadRMI4rO – Dr Mario World (@Drmarioworld_EN) 16 décembre 2020

L’équipe de Dr.Mario World est plus que prête en ce moment pour faire face à tous les virus du Royaume Champignon, mais maintenant ce sera encore plus grâce à l’inclusion du Dr Blooper le 16 décembre 2020. Bien que leurs mouvements n’aient pas encore été révélés, ce que nous savons, c’est qu’il n’arrivera pas seul, puisqu’ils seront également ajoutés Nouveau les niveaux qui amènera les joueurs à explorer un certain château d’un certain antagoniste, tout est pour éradiquer ces êtres microscopiques.

Jaune: “De nouvelles étapes seront ajoutées le 16 décembre à 22 h HP! Peut-être que c’est juste moi, mais je dois me demander pourquoi Bowser a choisi un endroit si effrayant pour vivre. Comment se détend-il autour de tous ces pics?” #DrMarioWorld pic.twitter.com/mpIPL4uzUh – Dr Mario World (@Drmarioworld_EN) 15 décembre 2020

De cette façon, nous ne pouvons qu’attendre un peu plus longtemps que ce médecin rejoigne le Dr Mario World afin de continuer à progresser dans les niveaux qui font partie de ce titre. Et vous, avez-vous téléchargé ce jeu sur vos appareils mobiles ou faites-vous partie de ceux qui ne peuvent pas y jouer, soit parce qu’il n’est pas compatible avec vos appareils, soit parce que vous préférez passer votre temps libre sur d’autres titres ou d’autres plateformes?

